Враг выпустил восемь ракет Х-22: в результате удара РФ по Одесщине ранены три человека, еще один пропал без вести. Фото

Российский удар крылатыми ракетами Х-22 по складу в Одесской области ночью 8 мая ранил трех мирных граждан. На утро понедельника еще один человек считается пропавшим без вести.

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Местные спасатели уже ликвидировали пожар, вспыхнувший после попадания вражеской цели. Об этом сообщил начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В целом по региону российские военные преступники выпустили из самолетов стратегической авиации восемь ракет Х-22, предназначенных для поражения кораблей. Удары пришлись на один из складов логистической инфраструктуры на территории Одесского района, а также Черноморское побережье.

"Три человека, работники склада, получили незначительные ранения, медицинская помощь была оказана им оперативно на месте – никто не госпитализирован", – заявил глава РВА.

В то же время на утро 8 мая один человек считается пропавшим без вести. На месте прилета продолжаются оперативно-спасательные работы.

Напомним, что по данным ОК "Юг", ракеты типа Х-22 российские оккупанты также направили по рекреационной зоне на Черноморском побережье.

Представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что Россия привлекла семь самолетов и осуществила восемь пусков крылатых ракет Х-22, часть из них долетела до Одесской области.

"Были поражены определенные объекты, остальные ракеты не достигли своих целей. Возможно, самоликвидация или просто падают в связи со своим старением, потому что это устаревшие советские ракеты", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 8 мая Россия также атаковала украинскую столицу 35 дронами-камикадзе Shahed иранского производства. Они летели из Брянской области страны-агрессора.

Силы ПВО сбили все вражеские ударные БПЛА. В то же время их обломки повредили дом, газовую трубу и резервуар с топливом, а также привели к пострадавшим.

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