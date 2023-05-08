Оккупанты устроили эвакуацию из Токмака и уничтожили документы в Веселом: на захваченной территории очереди за топливом на АЗС – Генштаб

Начались уже 439-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины, на которую войска государства-террориста в основном сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Накануне Силы обороны отбили там 55 атак, тяжелые бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

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В то же время враг, вероятно, частично готовит очередное "плановое отступление" с некоторых захваченных территорий: в населенных пунктах на Запорожье оккупанты сжигают документы, эвакуируют людей, на автозаправках там возникли очереди за топливом. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 8 мая.

Отмечается, что этой ночью РФ снова атаковала украинскую территорию иранскими "Шахедами" – все 35 дронов наши защитники сбили.

Продолжая тактику террора, за прошедшие сутки российские войска нанесли 16 ракетных ударов, в частности по городам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Кроме того, зафиксированы 61 авиаудар и 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждена многоэтажка, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

По всей территории Украины остается высокой вероятность дальнейших российских ракетных и авиационных ударов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях агрессор сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки он нанес авиаудары по районам н. п. Заречье, Леоновка и Костобобров Черниговской области; Глухов – Сумской. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы н. п. Орликовка, Тимоновичи, Заречье, Блешня, Зализный Мост, Архиповка, Леоновка, Бучки на Черниговщине; Старая Гута, Середина-Буда, Бачевск, Уланово, Ворожба, Искрисковщина и Новгородское на Сумщине, а также Уды, Волчанск, Плетеновка, Бочково, Малая Волчья, Нестерное, Бударки и Строевка на Харьковщине.

На Купянском направлении оккупанты наступательных действий не проводили. В то же время нанесли авиационные удары по Гряниковке и Ольшанке. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Лиман Первый, Берестовое Харьковской области; Новоселовское и Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток ВС РФ вели безуспешные наступательные действия в направлении Спорного. Нанесли авиаудары по Белогоровке на Луганщине, Торском и Спорном на Донетчине. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Макеевка и Невское Луганской области; Белогоровка и Спорное – Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в Бахмуте, который оккупанты обстреливали зажигательными и фосфорными боеприпасами. В течение суток они также вели безуспешные наступления в н. п. Хромово, Ивановское, Часов Яр и Ступочки. Нанесли авиаудары по Бахмуту, Богдановке, Курдюмовке и Нью-Йорку. От вражеских обстрелов пострадали Зализнянское, Орехово-Васильевка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино и Леонидовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении за прошедшие сутки армия РФ наступала в районах Авдеевки и Первомайского, успеха не имела. Совершила обстрелы н. п. Керамик, Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Нетайлово, Карловка и Острое Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отбили многочисленные атаки врага в районе Марьинки. Российским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Курахово и Победа на Донетчине.

На Шахтерском направлении агрессор наступательных действий не проводил, однако обстреливал н. п. Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка, Угледар, Павловка, Пречистовка, Золотая Нива, Новоукраинка, Шахтерское и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты продолжают вести оборонные действия. Они нанесли авиаудары по районам Времовки на Донетчине, Гуляйполя и Новоданиловки на Запорожье. Между тем обстреляли более 50 населенных пунктов, среди которых Полтавка, Чаривное, Новоандреевка Запорожской области; Змиевка, Приднепровское, Ромашково, Янтарное, Кизомыс, Софиевка, Станислав Херсонской области и город Херсон.

Российские оккупанты проводят так называемую эвакуацию местных жителей из Токмака Запорожской области в направлении Бердянска. Этой процедуре подлежат представители местной "власти", коллаборанты, дети, учителя и воспитатели. В то же время родителям угрожают не засчитать учебный год в случае отказа "эвакуировать" ребенка. На АЗС наблюдаются очереди за топливом, всем водителям сообщено, что новых поставок не планируется. В Веселом на Запорожье закрыт и не функционирует местный отдел полиции врага. Накануне наблюдалось уничтожение документации этого учреждения.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также удар по его зенитно-ракетному комплексу.

Наши защитники уничтожили два ударных и шесть разведывательных БПЛА оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два района сосредоточения вооружения и военной техники, а также три склада боеприпасов ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, высшие должностные лица Украины пытаются снизить уровень ожиданий союзников по поводу контрнаступления ВСУ, о котором мир говорит уже несколько месяцев. Они опасаются, что результат этих действий на фронте может не оправдать надежд стран-партнеров.

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