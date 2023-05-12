Оккупанты разрушили старейшую гимназию в Херсоне, пережившую несколько войн: там учился будущий министр Израиля. Фото

Российские войска уже в четвертый раз после деоккупации Херсона обстреляли гимназию №20. После последних ударов крыша здания и перекрытие обвалились на первый этаж, там возник серьезный пожар.

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Гимназия была самой старой в городе, ее открыли 12 марта 1815 года. Теперь учебное заведение придется отстраивать практически с нуля. "Гимназия №20 почти уничтожена! Враг всегда действует подло и как изверг! Охрана чудом осталась живой!" – написал 11 мая в Facebook глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Суспільне передает, что по зданию противник ударил из артиллерии. Первые обстрелы повредили только крышу, но после атаки, совершенной в первой половине дня 11 мая, выгорел второй этаж, а перекрытие провалилось на первый. Оставшееся имущество в образовательном процессе использовать больше невозможно.

Начальница городского управления образования Наталья Журженко сказала, что это боль для учеников, их родителей и педагогов.

"Гимназия имеет более чем 200-летнюю историю. В этом году ей 208 лет. Более 1000 детей училось до полномасштабного вторжения. Образовательный процесс продолжается дистанционно. Сейчас надо думать, каким образом возобновить обучение офлайн с сентября. В каком здании гимназия сможет начать этот процесс", – сказала она, добавив, что корпус младшей школы сохранился.

Местный портал "Кавун.City" пишет, что гимназия №20 – это первое среднее учебное заведение в Херсоне.

В 1815 году, когда ее открыли как мужскую гимназию, учиться туда пошли 16 учеников. Уровень образования был достаточно высоким и были представлены почти все слои населения: дети купцов, дворян, мещан, оберофицеров и иностранцев, которые поселялись в Херсоне.

В 1864-м педсовет этого учреждения одним из первых в тогдашней Российской империи принял решение "о целесообразности введения должности классного наставника". "В Петербурге и Москве, с которыми оккупанты и их коллаборанты очень любят все сравнивать, должности наставников в гимназиях ввели только с 1871 года", – подчеркнули журналисты.

В этой гимназии училось много известных личностей, среди которых Моше Шарет – первый министр иностранных дел Израиля, впоследствии ставший вторым аремьер-министром страны. Он родился в Херсоне и получил здесь среднее образование.

Как писал OBOZREVATEL:

– 11 мая под огонь российских войск в Херсоне попала территория коммунального транспортного предприятия, снаряды повредили троллейбус и другие объекты, сообщали в ОВА.

– 3 мая оккупанты совершили массированный обстрел Херсона и области. Количество жертв – 24 человека.

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