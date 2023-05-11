Оккупанты снова обстреляли Херсон: повредили крышу коммунального предприятия и троллейбус

Оккупационная армия России продолжает терроризировать обстрелами освобожденный от оккупации Херсон. В четверг, 11 мая, захватчики снова накрыли огнем областной центр, повредив гражданские объекты.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Херсонской областной военной администрации. По данным ОВА, под огонь российских войск попала территория коммунального транспортного предприятия.

Очередным преступлением оккупанты повредили крышу предприятия и троллейбус.

По предварительным данным от военной администрации, мирные люди в результате обстрела Россией Херсона не пострадали.

Напомним, что 3 мая оккупанты совершили несколько обстрелов Херсона и области. Под огнем противника оказались гипермаркет "Эпицентр" и магазин "АТБ", железнодорожная станция. Пострадали объекты и других населенных пунктах деоккупированной Херсонщины.

10 мая стало известно, что количество жертв российских обстрелов Херсона увеличилось с 23 до 24. В больнице перестало биться сердце женщины, которую медики пытались спасти пять дней.

Среди жертв российских ударов по Херсону 3 мая – учительница местной школы Елена Кирпиченко и ее 89-летняя мама. Женщины находились дома, когда туда прилетел снаряд. Погиб также 65-летний врач-онколог, который после работы заехал в супермаркет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 мая российские оккупанты снова обстреляли Херсонскую область. В результате минометного обстрела погибла местная жительница.