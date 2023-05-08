В Херсоне умерла женщина, пострадавшая от обстрела РФ: за ее жизнь медики боролись пять дней

Количество жертв российских обстрелов Херсона 3 мая увеличилось с 23 до 24. В больнице перестало биться сердце женщины, которую медики пытались спасти пять дней.

Видео дня

Об этом 8 мая сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Он рассказал, что пострадавшая умерла утром в понедельник.

Мирной жительнице было 54 года. 3 мая она получила тяжелые травмы, но была жива и попала в медицинское учреждение. Врачи пытались ей помочь, но пациентки не стало.

"Соболезнования близким и родным! Вечная память погибшим от рук российских убийц!" – написал Прокудин.

Напомним, что 3 мая оккупанты совершили несколько обстрелов Херсона и области. Под огнем противника оказались гипермаркет "Эпицентр" и магазин "АТБ", железнодорожная станция. Пострадали объекты и в других населенных пунктах деоккупированной Херсонщины.

Как писал OBOZREVATEL, среди жертв российских ударов по Херсону 3 мая – учительница местной школы Елена Кирпиченко и ее 89-летняя мама. Женщины находились дома, когда туда прилетел снаряд. Погиб также 65-летний врач-онколог, которыый после работы заехал в супермаркет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!