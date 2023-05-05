После работы зашел в АТБ, туда прилетела ракета: в Херсоне россияне убили учительницу и врача

В Херсоне во время обстрела города российскими войсками 3 мая погибли 23 мирных жителя. Среди них учительница местной школы Елена Кирпиченко и её 89-летняя мама. Они были дома, когда туда прилетел снаряд. А также 65-летний врач-онколог, который после работы заехал в супермаркет.

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Учительница погибла вместе с мамой

3 мая российские войска весь день наносили удары по мирному городу Херсон. Снаряды попадали в строительный гипермаркет, супермаркет, на автозаправку, на вокзал, где стоял поезд. Также российские террористы обстреливали дома мирных жителей.

Одной из жертв стала 54-летняя учительница начальной школы №7 Елена Кирпиченко, а также ее 89-летняя мама. 17-летняя дочь учительницы Настя чудом выжила.

"Елена Евгеньевна в последнее время перебралась жить в дом своего брата. Потому что ее дом постоянно был под обстрелом – орки стреляют с левого берега постоянно. У брата было безопаснее жить.

В тот день, 3 мая, она была дома. Говорят, что еще утром она была онлайн на связи со своей школой. Дома была ее мама и дочь Настя. Примерно в шесть часов вечера в дом прилетел снаряд, их всех завалило. Больше повезло дочери, она была в другой комнате. Брат откапывал их. Елена была уже неживой, а ее старенькая мама еще дышала. Ее повезли на машине в больницу, но по дороге она скончалась. С ней в машине была и Настя, все произошло у нее на глазах", – рассказывает знакомая семьи.

Ученики ее просто обожали

Елена Кирпиченко много лет работала в начальной школе №7. В последнее время она была классным руководителем во 2-м классе.

Буквально в апреле ей вручили сертификат об успешном прохождении обучения украинскому языку.

"Елена Евгеньевна 25 лет проработала учителем. Добрая, отзывчивая, позитивная, оптимистка. Она учила детей дружить, радоваться успехам друзей, давала им хорошие знания. Ее любили дети и уважали родители, коллеги. Елена Евгеньевна очень рано приходила в школу и поздно уходила домой. Задерживалась, чтобы все подготовить к урокам на следующий день. Очень светлый человек ушел от нас", – вспоминает о ней директор школы Инна Поперечнюк.

Мама одной из учениц говорит, что даже в оккупации Елена Евгеньевна продолжала учить детей.

"Даже когда Херсон был оккупирован, она находила время написать, позвонить, спросить, как у нас дела. Благодаря ей дети нашего класса обожали школу и с удовольствием шли на занятия. А когда видели свою учительницу, то бежали ей навстречу обняться, чуть не сбивали ее с ног", – рассказала мама ее ученицы Юлия.

У Елены Кирпиченко осталась дочь, с мужем они были давно в разводе. Воспитывать дочку помогала ей ее мама.

К врачу пациенты выстраивались в очередь

В тот день, 3 мая, в Херсоне погиб и 65-летний Александр Моргунов. Он много лет проработал в Херсонском областном онкологическом диспансере врачом онкогинекологом, с 2006 года был заведующим отделением.

"Это был удивительный человек. Очень добрый, веселый. Мы 22 года проработали вместе, и за все это время я ни разу не слышала, чтобы он на кого-то повысил голос или сказал плохое слово. Он был прекрасным доктором. Все пациенты хотели попасть только к нему. Он провел сотни и сотни операций", – рассказывает его коллега, и. о. главной медсестры диспансера Елена Егорова.

Родом врач из Скадовска, проживал в Херсоне – оба города на берегу Азовского моря, и Александр Александрович очень сильно любил море. У него на страничке в Facebook много фотографий с морскими пейзажами.

Коллега рассказывает, что доктор всю оккупацию провел в Херсоне, никуда не уезжал. "Мы тут остались всем коллективом. Нас тоже проверяли, обыскивали россияне. Проверяли у него телефон и нашли там картинки за Украину, стали спрашивать, что это. Он им ответил: "Я в Украине живу, какие у меня могут быть картинки?" – говорит Елена Егорова.

3 мая, уже после работы, Александр Моргунов возвращался с работы и заехал в супермаркет АТБ – купить молока, хлеба. Тогда туда прилетела российская ракета.

"Он был сильно ранен, истекал кровью. В магазине была еще одна наша доктор, она оказывала ему первую помощь, перетягивала раны. Его отвезли в больницу в реанимацию, капали кровь, но он скончался", – говорит Егорова.

Детей у доктора не было, осталась его супруга, с которой они прожили много лет.