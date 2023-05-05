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После работы зашел в АТБ, туда прилетела ракета: в Херсоне россияне убили учительницу и врача

Марина Петик
War
4 минуты
5,3 т.
После работы зашел в АТБ, туда прилетела ракета: в Херсоне россияне убили учительницу и врача

В Херсоне во время обстрела города российскими войсками 3 мая погибли 23 мирных жителя. Среди них учительница местной школы Елена Кирпиченко и её 89-летняя мама. Они были дома, когда туда прилетел снаряд. А также 65-летний врач-онколог, который после работы заехал в супермаркет.

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Подробнее о них читайте в материале OBOZREVATEL.

Учительница погибла вместе с мамой

3 мая российские войска весь день наносили удары по мирному городу Херсон. Снаряды попадали в строительный гипермаркет, супермаркет, на автозаправку, на вокзал, где стоял поезд. Также российские террористы обстреливали дома мирных жителей.

Одной из жертв стала 54-летняя учительница начальной школы №7 Елена Кирпиченко, а также ее 89-летняя мама. 17-летняя дочь учительницы Настя чудом выжила.

После работы зашел в АТБ, туда прилетела ракета: в Херсоне россияне убили учительницу и врача

"Елена Евгеньевна в последнее время перебралась жить в дом своего брата. Потому что ее дом постоянно был под обстрелом – орки стреляют с левого берега постоянно. У брата было безопаснее жить.

В тот день, 3 мая, она была дома. Говорят, что еще утром она была онлайн на связи со своей школой. Дома была ее мама и дочь Настя. Примерно в шесть часов вечера в дом прилетел снаряд, их всех завалило. Больше повезло дочери, она была в другой комнате. Брат откапывал их. Елена была уже неживой, а ее старенькая мама еще дышала. Ее повезли на машине в больницу, но по дороге она скончалась. С ней в машине была и Настя, все произошло у нее на глазах", – рассказывает знакомая семьи.

После работы зашел в АТБ, туда прилетела ракета: в Херсоне россияне убили учительницу и врача

Ученики ее просто обожали

Елена Кирпиченко много лет работала в начальной школе №7. В последнее время она была классным руководителем во 2-м классе.

Буквально в апреле ей вручили сертификат об успешном прохождении обучения украинскому языку.

После работы зашел в АТБ, туда прилетела ракета: в Херсоне россияне убили учительницу и врача

"Елена Евгеньевна 25 лет проработала учителем. Добрая, отзывчивая, позитивная, оптимистка. Она учила детей дружить, радоваться успехам друзей, давала им хорошие знания. Ее любили дети и уважали родители, коллеги. Елена Евгеньевна очень рано приходила в школу и поздно уходила домой. Задерживалась, чтобы все подготовить к урокам на следующий день. Очень светлый человек ушел от нас", – вспоминает о ней директор школы Инна Поперечнюк.

Мама одной из учениц говорит, что даже в оккупации Елена Евгеньевна продолжала учить детей.

После работы зашел в АТБ, туда прилетела ракета: в Херсоне россияне убили учительницу и врача

"Даже когда Херсон был оккупирован, она находила время написать, позвонить, спросить, как у нас дела. Благодаря ей дети нашего класса обожали школу и с удовольствием шли на занятия. А когда видели свою учительницу, то бежали ей навстречу обняться, чуть не сбивали ее с ног", – рассказала мама ее ученицы Юлия.

У Елены Кирпиченко осталась дочь, с мужем они были давно в разводе. Воспитывать дочку помогала ей ее мама.

После работы зашел в АТБ, туда прилетела ракета: в Херсоне россияне убили учительницу и врача

К врачу пациенты выстраивались в очередь

В тот день, 3 мая, в Херсоне погиб и 65-летний Александр Моргунов. Он много лет проработал в Херсонском областном онкологическом диспансере врачом онкогинекологом, с 2006 года был заведующим отделением.

"Это был удивительный человек. Очень добрый, веселый. Мы 22 года проработали вместе, и за все это время я ни разу не слышала, чтобы он на кого-то повысил голос или сказал плохое слово. Он был прекрасным доктором. Все пациенты хотели попасть только к нему. Он провел сотни и сотни операций", – рассказывает его коллега, и. о. главной медсестры диспансера Елена Егорова.

После работы зашел в АТБ, туда прилетела ракета: в Херсоне россияне убили учительницу и врача

Родом врач из Скадовска, проживал в Херсоне – оба города на берегу Азовского моря, и Александр Александрович очень сильно любил море. У него на страничке в Facebook много фотографий с морскими пейзажами.

Коллега рассказывает, что доктор всю оккупацию провел в Херсоне, никуда не уезжал. "Мы тут остались всем коллективом. Нас тоже проверяли, обыскивали россияне. Проверяли у него телефон и нашли там картинки за Украину, стали спрашивать, что это. Он им ответил: "Я в Украине живу, какие у меня могут быть картинки?" – говорит Елена Егорова.

После работы зашел в АТБ, туда прилетела ракета: в Херсоне россияне убили учительницу и врача

3 мая, уже после работы, Александр Моргунов возвращался с работы и заехал в супермаркет АТБ – купить молока, хлеба. Тогда туда прилетела российская ракета.

После работы зашел в АТБ, туда прилетела ракета: в Херсоне россияне убили учительницу и врача

"Он был сильно ранен, истекал кровью. В магазине была еще одна наша доктор, она оказывала ему первую помощь, перетягивала раны. Его отвезли в больницу в реанимацию, капали кровь, но он скончался", – говорит Егорова.

Детей у доктора не было, осталась его супруга, с которой они прожили много лет.