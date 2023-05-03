Оккупанты нанесли удар по единственному работающему гипермаркету Херсона: трое погибших, пятеро раненых

Армия России утром 3 мая нанесла удар по единственному работающему гипермаркету Херсона. Вследствие обстрела погибли три человека, еще пять ранены.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. По его словам, атака была совершена около 11 часов утра (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Три погибших, пятеро раненых по состоянию на данный момент. Это работники и посетители заведения", – рассказал Клименко.

Все оперативные службы на месте оказывают помощь пострадавшим.

Глава МВД подчеркнул, что с "российскими убийцами" нельзя договариваться: "Их нужно привлечь к ответственности. Или уничтожить".

В то же время в Херсонской областной прокуратуре сообщили, что досудебное расследование начато по факту нарушения законов и обычаев войны.

По предварительным данным, оккупанты нанесли удар по гипермаркету из артиллерии.

Также повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, линии электропередач и газопровод.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 3 мая глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин заявил, что в Херсоне с 20 часов 5 мая будет введен круглосуточный коменданский час. Он продлится до 6 утра 8 мая. Такие меры необходимы для бесперебойной работы правоохранителей.

– Вечером 2 мая российские оккупанты обстреляли Херсонщину, вследствие чего погиб 66-летний мужчина. Ранения получила 78-летняя женщина. Всего за сутки военные РФ убили четырех жителей области.