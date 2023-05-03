Российские войска снова обстреляли Херсонщину, погиб мужчина

Вечером 2 мая российские войска в очередной раз обстреляли Херсонщину. В результате вражеской атаки погиб мужчина.

Видео дня

Об этом сообщает Херсонская ОВА. Враг атаковал поселок Казацкое Новокаховской общины.

"Из-за обстрела погиб 66-летний мужчина", – проинформировали в ОВА.

Также сообщается, что российская артиллерия била по Днепровскому Белозерской общине.

"Ранения получила 78-летняя женщина, в тяжелом состоянии ее госпитализировали, врачи борются за жизнь пострадавшей", – добавили в ОВА.

Только за сутки 2 мая российские военные преступники отняли жизнь сразу четырех жителей этой области. Кроме того, еще семь человек – получили различной степени тяжести ранения.

"Соболезнование родным и вечная память погибших от рук этих изуверов! Скорейшего выздоровления раненым!" – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные преступники продолжают совершать зверские преступления против украинского народа. В Херсонской области они и дальше похищают и пытают ни в чем не винных людей. Издевательства оккупантов настолько жестокие, что часто они несовместимы с человеческой жизнью.