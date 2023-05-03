Российские войска снова обстреляли Херсонщину, погиб мужчина
Вечером 2 мая российские войска в очередной раз обстреляли Херсонщину. В результате вражеской атаки погиб мужчина.
Об этом сообщает Херсонская ОВА. Враг атаковал поселок Казацкое Новокаховской общины.
"Из-за обстрела погиб 66-летний мужчина", – проинформировали в ОВА.
Также сообщается, что российская артиллерия била по Днепровскому Белозерской общине.
"Ранения получила 78-летняя женщина, в тяжелом состоянии ее госпитализировали, врачи борются за жизнь пострадавшей", – добавили в ОВА.
Только за сутки 2 мая российские военные преступники отняли жизнь сразу четырех жителей этой области. Кроме того, еще семь человек – получили различной степени тяжести ранения.
"Соболезнование родным и вечная память погибших от рук этих изуверов! Скорейшего выздоровления раненым!" – сказано в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные преступники продолжают совершать зверские преступления против украинского народа. В Херсонской области они и дальше похищают и пытают ни в чем не винных людей. Издевательства оккупантов настолько жестокие, что часто они несовместимы с человеческой жизнью.
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