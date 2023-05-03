Оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу в Херсоне: один человек погиб, еще трое ранены

Российские войска 3 мая обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. По предварительным данным, погиб человек, еще по меньшей мере три гражданских получили ранения.

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Также враг обстрелял карету скорой помощи, медики не пострадали. Об этом сообщил глава Херсонской областной военно-гражданской администрации Александр Прокудин.

"Враг ударил по железнодорожному вокзалу Херсона. Предварительно, один человек погиб, еще трое гражданских – ранены. Также повреждена карета скорой" – медики не пострадали. На месте работают спасательные службы", – рассказал Прокудин.

Впоследствии в "Укрзализныце" уточнили: среди прочего российские снаряды попали в находившийся на станции пассажирский вагон. Ранен проводник.

"На момент обстрела посадка не началась, пассажиры находились в безопасном укрытии. Поезд во Львов со 116 пассажирами на борту отправился из Херсона с задержкой 14 минут. Вагоны с повреждениями в результате обстрела будут оперативно заменены по станции Николаев. Просим сохранять спокойствие и следить за объявлениями, железная дорога всех довезет до безопасности", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что днем 3 мая захватчики убили троих сотрудников Херсонского облэнерго. Энергетики проводили аварийные работы в селе Степановка недалеко от Херсона.

Утром же враг ударил по гипермаркету "Эпицентр" в Херсоне. В результате обстрела три человека погибли, еще четверо получили ранения.

Также россияне обстреливали Михайловку, Гавриловку, Тягинку, в Токаревке во дворе собственного дома погиб 47-летний мужчина, в Ивановке – ранен 61-летний местный житель.