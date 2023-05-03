Оккупанты обстреляли Степановку в Херсонской области: погибли трое работников облэнерго

Войска РФ днем 3 мая снова ударили по Херсонщине. Под вражеским огнем оказалось село Степановка.

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В результате обстрела погибли трое сотрудников Херсонского облэнерго: двое скончались на месте, еще один человек - в карете "скорой". Об этом рассказал глава Херсонской областной военно-гражданской администрации Александр Прокудин в эфире телемарафона.

"В обед российская армия атаковала Степановку. Погибли еще три человека. Двое – на месте обстрела, еще один – в карете скорой. Это работники облэнерго, выполнявшие аварийно-восстановительные работы, когда их подло обстреляли российские террористы", – рассказал глава ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что 3 мая утром российские захватчики обстреляли гипермаркет "Эпицентр" в Херсоне. В результате удара три человека погибли, еще четверо получили ранения, врачи оказывают им необходимую помощь.

Также сообщалось, что после обеда войска РФ ударили по железнодорожному вокзалу в Херсоне: по меньшей мере один человек погиб, еще трое ранены.