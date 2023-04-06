Российские военные установили рекорд массовой сдачи в плен: не ждут контрнаступления ВСУ

Военнослужащие оккупационной армии все чаще интересуются проектом "Хочу Жить", с помощью которого они могут добровольно сдаться в плен Сил обороны Украины. В марте-2023 был зафиксирован рекорд обращений россиян в указанную службу за все время полномасштабного вторжения.

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Об этом заявил представитель организации Виталий Матвиенко, выступая в эфире телемарафона "Єдині новини". Не исключено, что такие высокие показатели связаны с большими потерями захватчиков (что видят и сами военные РФ), ухудшением морально-психологического состояния, а также ожиданием украинского контрнаступления.

"Мы фиксируем всплеск заинтересованности нашим проектом", – заявил Матвиенко.

По его словам, российские военные сдаются в плен по всей линии фронта, эти операции проходят каждые два дня. Россияне выходят к украинским воинам без оружия как по одному, так и группами.

"Что касается количества обращений, то в марте мы зафиксировали по сути рекорд – более 3000 обращений, что вдвое больше, чем в 2022 году. В октябре и декабре 2022 года мы в среднем фиксировали 1400-1500 обращений ежемесячно. В январе-марте количество выросло до 2500", – рассказал Матвиенко.

Он добавил, что с помощью консультаций экспертов "Хочу Жить" российским военнослужащим удавалось сдаться в плен вместе с техникой. Как сказал Матвиенко, некоторые образцы "интересной" российской тяжелой бронетехники уже работают на стороне Украины.

"Хочу жить" – это украинский государственный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Он создан для военнослужащих Российской Федерации (и Беларуси), которые хотят сохранить свою жизнь путем добровольной сдачи в плен.

Связаться с "Хочу Жить" можно через такие номера в Telegram или WhatsApp:

+380 95 68 86 888

+380 93 68 86 888

+380 97 68 86 688

Telegram-чат-бот для связи доступен по ссылке. Номер для звонков: +380 44 35 08 917. С украинских номеров можно позвонить по телефону 688.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 3 апреля в Украину из российского плена вернулись 12 украинцев: 10 военнослужащих и двое гражданских (из села Липцы Харьковской области и Мариуполя Донецкой области). Среди людей, которых удерживала РФ, пятеро раненых.

– За более чем год полномасштабного вторжения Украине удалось вернуть из российского плена почти 2 тысячи человек.

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