Из российского плена вернули еще 12 украинцев: среди них пятеро тяжелораненых. Фото и видео

В понедельник, 3 апреля, в Украину из российского плена вернулись 12 украинцев: 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины и двое гражданских. Из них пятеро раненых.

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Об этом сообщили в Telegram Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Там сообщили, что десять защитников Украины принадлежат к солдатскому и сержантскому составу и попали в плен, в частности , в боях возле Бахмута, сел Опросного и Орехово-Василовки Донецкой области, вблизи Кременной и Краснопоповки на Луганщине.

Кроме того, в Украину возвращены двое гражданских, которых агрессор удерживал в качестве заложников: из села Липцы Харьковской области и Мариуполя.

Как ранее сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, 24 марта украинская сторона также передала Москве пятерых раненых оккупантов, которые находятся на лечении.

"Мы передали часть пленных, которые, учитывая их тяжелое состояние, подлежат репатриации - это прямая норма из Женевских конвенций, ратифицированных Украиной", - подчеркнули в штабе.

Как отметил руководитель Рабочей группы Координационного штаба по взаимодействию со СМИ и родственниками Защитников Украины Андрей Юсов, Украина рассчитывает на усиление давления мирового сообщества на Россию по поводу выполнения им Женевских конвенций.

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