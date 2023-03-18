Сколько граждан вернула Украина в результате обменов: разведка уточнила количество

За более чем год полномасштабного вторжения России Украине удалось вернуть из российского плена почти 2 тысячи украинцев. Нередко в организации обменов пленными способствуют другие государства, как то Турция или Саудовская Аравия.

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При этом оккупанты продолжают нарушать требования международных конвенций по обращению с военнопленными, в частности, не допускают у места содержания украинцев в плену представителей Международного комитета Красного Креста. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Представитель военной разведки отказался называть точные цифры о количестве украинцев, до сих пор находящихся в плену России. Озвучивание этих чувствительных данных, утверждает Юсов, может помешать предстоящим обменам.

"Мы не комментируем сейчас цифры, поскольку идет подготовка к следующим обменам. И безусловно, в Украине работает Национальное информационное бюро, в частности, Координационный штаб по обращению с военнопленными. Все данные хорошо известны: и количество украинцев, которые находятся в российском плену, ну и конечно, количество р*шистов, захваченных нашими защитниками, или добровольно сдавшихся в плен. Однако эти цифры мы сейчас не обнародуем, не комментируем", – отметил Юсов.

Он также подчеркнул: хотя преимущественно переговоры об обменах Украина и Россия ведут в двустороннем формате, иногда к организации обменов присоединяются и другие страны.

"Безусловно, мы помним все обширный обмен, когда вернули 215 защитников, мы отдали Медведчука. Собственно, эта операция происходила в нескольких странах — это и Турция, это и Саудовская Аравия, и Польша. Но если говорить о международных институциях, то, по состоянию на данный момент, вот эти обмены и переговоры происходят, скажем, в основном в двустороннем порядке. Мы готовы использовать все инструменты, готовы к любой помощи, но это дело Украины. И если ситуация будет меняться, всем будет только лучше этого", – отметил Юсов.

В то же время, по словам представителя ГУР МОУ, Россия продолжает нарушать Женевскую конвенцию по обращению с военнопленными. К примеру, к местам содержания украинцев в РФ и на оккупированных территориях захватчики очень ограниченно допускают представителей Красного Креста. А следственная группа ООН за многие месяцы так и не смогла попасть на территорию колонии в Еленовке Донецкой области, где российские оккупанты прошлым летом убили десятки раненых защитников "Азовстали", оказавшихся в плену.

"Но, несмотря на это все, украинцы возвращаются домой. И уже почти две тысячи украинцев и украинок после полномасштабного вторжения в результате обменов вернулись домой", - подчеркнул Юсов.

Напомним, последний масштабный обмен пленными состоялся 7 марта 2023 года. Тогда Украина вернула из российского плена 130 военных, отдав 90 российских захватчиков.

Домой после многих месяцев издевательств вернулись воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГССТ. Среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – из "Азовстали". Также Россия отдала защитников, захваченных в плен в районе Бахмута и Соледара – всего 35 человек из Донецкого направления.

Между тем, Россия не теряет надежды расколоть общество в Украине, в частности, и темой обменов. Так, пытается спровоцировать конфликты среди родственников украинских пленных захватчики пытаются, разгоняя тезис, что украинские власти якобы готовы забирать только защитников Мариуполя – и отказываются включать в списки на обмен воинов, попавших в плен по другим направлениям. Эти утверждения являются ложью, которую неоднократно вынуждены опровергать организации и учреждения, причастные к проведению обменов.