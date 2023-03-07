Украина вернула из российского плена 130 военных: среди них – защитники ''Азовстали'' и Донбасса. Фото и видео

Украинские власти вернули из российского плена 130 военных, среди которых защитники "Азовстали" и попавшие в плен защитники Бахмута и Соледара. В обратном направлении отправились 90 плененных на территории Украины российских оккупантов.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что все спасенные из российской неволи бойцы являются представителями рядового и сержантского состава (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Очередной обмен пленными. Нам удалось вернуть домой 130 наших людей – 126 защитников и 4 защитниц. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ДССТ. Среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – из "Азовстали". Также возвращаем взятых в плен в районе Бахмута и Соледара – всего 35 человек из Донецкого направления", – написал Ермак.

Он отметил, что большинство людей, которых сегодня вернули в Украину, имеют тяжелые ранения и заверил, что государство позаботится о каждом из них.

"Большинство защитников и защитниц возвращаются домой с ранениями и болезнями, приобретенными в боях и во время пребывания в неволе. Самому младшему освобожденному еще не исполнился 21 год, самому старшему скоро исполнится 64 года", – сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

Со своей стороны уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что с начала полномасштабного вторжения уже удалось освободить 1993 украинца.

Он уточнил, что среди уволенных – 45 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 25 нацгвардейцев, 23 пограничника, 21 воин Военно-морских сил Украины, 8 "теробороновцев" и 8 представителей Государственной специальной службы транспорта. Среди возвращенных – 87 защитников Мариуполя, 71 из них – из "Азовстали".

Напомним, последний до сегодняшнего дня обмен пленными произошел 4 февраля 2023 года. Тогда домой в результате обмена удалось вернуть 116 украинских защитников, отправив взамен 63 российских оккупантов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что делать украинцам, родственники которых находятся в плену. Они должны обратиться за помощью в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, расположенный в Киеве по адресу улица Спасская, 37. Также были открыты региональные представительства в Виннице, Николаеве и Харькове.