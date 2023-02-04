Украина вернула из российского плена 116 украинцев: в их числе защитники Мариуполя и херсонские партизаны. Фото и видео

Очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией состоялся 4 февраля 2023 года. Домой в результате обмена удалось вернуть 116 украинских защитников.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Ранее в РФ заявили, что забрали в рамках обмена 63 оккупантов.

"Очередной большой обмен пленными. Нам удалось вернуть 116 наших людей, защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов с Бахмутского направления и других наших героев. 87 воинов ВСУ, двое из которых - из ССО. Восемь бойцов ТРО, семь из Нацгвардии, шесть из Нацполиции, пять из ГПСУ, двое из ВМС и один представитель ГСЧС. Из них двое офицеров и 114 рядовых и сержантов", - подчеркнул Ермак.

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, среди освобожденных из плена украинцев есть одна женщина. Операция проходила в несколько этапов.

"Среди освобожденных — попавшие в плен на донецком направлении, в частности, под Бахмутом и в Мариуполе, а также в Киевской, Луганской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях, на Запорожье и Харьковской области", - подчеркнули в Координационном штабе.

Часть из освобожденных воинов имеют ранения, болезни или ампутации.

"23 освобожденных защитника имеют ранения или болезни, некоторые потеряли конечности в результате обморожений. Младшему из освобожденных воинов недавно исполнилось 20 лет, самому старшему — 62 года", - сообщили в Координационном штабе.

Также в рамках обмена удалось забрать тела двух иностранных волонтеров и павшего в бою с оккупантами украинца, служившего во Французском легионе и приехавшего добровольцем защищать родину.

"Нам удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев - Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего воина-добровольца - украинца, служившего во Французском иностранном легионе, который после начала полномасштабного российского вторжения вернулся защищать Украину. Работаем дальше. Мы вернем всех", – рассказал глава ОПУ.

Ранее о проведении обмена военнопленными заявляли в российском минобороны. По данным государства-агрессора, за возвращение домой своих воинов Украина отдала России 63 попавших в плен оккупантов. Все они, уверяют в МО РФ, являются представителями российских вооруженных сил.

"В состав группы освобожденных российских военнослужащих включены лица "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов", – отметили в военном руководстве РФ, не уточнив, что подразумевают под "лицами чувствительной категории".

Напомним, 8 января Украина вернула из российского плена еще 50 военнослужащих. Домой вернулись 33 офицера и 17 рядовых и сержантов, защищавших Чернобыльскую АЭС, Бахмут, Мариуполь, Киевскую, Донецкую, Херсонскую области и другие регионы нашего государства.

После этого 14 января планировался один обмен, однако РФ сорвала его в последний момент. По данным ГУР МОУ, это было сделано, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, а также посеять панику в обществе.