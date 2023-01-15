В ГУР раскрыли, почему РФ сорвала обмен пленными

Между Украиной и Россией 14 января должен был состояться обмен пленными. Однако российская сторона внезапно сорвала существующие договоренности.

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Это было сделано для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, посеять панику в обществе. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, в этот раз в срыве запланированного обмена четко прослеживаются элементы российской информационно-психологической операции.

"На самом деле довольно часто переносятся обмены. Но в данной ситуации мы имеем дело с активизацией р*шистов в сфере ИПСО для дестабилизации ситуации в стране, в том числе и сейчас в направлении украинских военнопленных. К сожалению и эту тему враг использует, а именно горе наших защитников и их семей для того, чтобы где-нибудь посеять панику или дестабилизировать ситуацию", - пояснил Юсов.

Он отметил всплеск активности пророссийских ботов, а также появление ряда новых информационных ресурсов, которые российские спецслужбы используют для сбора данных.

Также Юсов призвал украинцев сохранять спокойствие. Ведь излишний шум не поможет, а лишь навредит будущим обменам.

"Это вот такая игра на нервах. Несмотря на это, работа по обменам продолжается, я думаю, что в ближайшее время мы увидим хорошие новости, но чтобы их услышать, эта тема нуждается в тишине", - подчеркнул представитель ГУР МОУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 8 января Украина вернула из российского плена еще 50 военнослужащих. Домой вернулись 33 офицера и 17 рядовых и сержантов, защищавших Чернобыльскую АЭС, Бахмут, Мариуполь, Киевскую, Донецкую, Херсонскую области и другие регионы нашего государства.

Среди тех, кого удалось вырвать из плена РФ - 25 представителей Вооруженных Сил Украины, 13 нацгвардейцев, четверо пограничников, трое представителей Военно-морских сил и пятеро бойцов Терробороны.

Самому старшему освобожденному из плена воину — 54 года, самому младшему еще не исполнилось 20-ти.