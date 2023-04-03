Войска РФ пытаются атаковать позиции ВСУ между Авдеевкой и Марьинкой: Дмитрашкивский рассказал о ходе боев

Российская армия пытается продвигаться вперед на линии фронта в Донецкой области между Авдеевкой и Марьинкой. Там противник несет большие потери, но все равно не прекращает атак.

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Об этом 3 апреля в эфире телевизионного марафона "Єдині новини" рассказал Алексей Дмитрашкивский, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления. Добавим, что в Авдеевке ВС России хотят повторить сценарий Бахмута, взяв населенный пункт в полукольцо.

"Враг пытается атаковать наши позиции между Авдеевкой и Марьинкой. Эти попытки не прекращаются. Постоянно враг получает, что называется, на орехи, но не оставляет этих попыток", – заявил военный.

Он подчеркнул, что оккупационные силы на указанном участке терпят значительные потери. Такая ситуация наблюдается в последние недели.

"Враг несколько лишился возможности атаковать. Нет у них того количества техники и, как они сами отмечают, наступила у них "диета с боеприпасами", – сказал Дмитрашкивский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 26 марта стало известно, что из Авдеевки будут эвакуировать все коммунальные службы, после чего отключат мобильную связь. Прифронтовой населенный пункт ежедневно обстреливают оккупанты, ситуация становится все более напряженной. Гражданских лиц призвали выезжать в более безопасные регионы.

– С 27 марта Авдеевку закрыли на въезд. Туда не пускают даже представителей прессы и волонтеров.

– Несмотря на постоянную угрозу, в городе по состоянию на 2 апреля все еще оставались дети. Некоторых родители в буквальном смысле прятали от украинских волонтеров и правоохранителей, чтобы те не заставляли их эвакуироваться.

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