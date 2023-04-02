"Это квест!" В Авдеевке, где почти не осталось целых домов, родители прячут детей, чтобы их не эвакуировали

В Авдеевке, которую вражеские войска хотят взять в полукольцо, до сих пор находятся несовершеннолетние. Известно по меньшей мере о восьми детях, которые еще не эвакуированы.

Видео дня

Некоторых родители в буквальном смысле прячут от украинских волонтеров и правоохранителей, чтобы те не заставляли их выехать из города. Таких людей, похоже, не волнует, что их дети могут погибнуть под российскими обстрелами. Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Он отметил, что раньше было известно о пяти маленьких украинцах, которых не вывезли из горячей точки. Теперь нашли еще троих.

"Это квест. Мы их разыскиваем. Родители прячут детей. Мы приезжаем – родители есть, спрашиваем, где дети, – говорят, что вывезли к родственникам в другую область", – рассказал чиновник.

Город практически разрушен ударами оккупантов. По словам мэра, максимум 10% домов в населенном пункте пригодны для жизни, а спасателей там нет с лета 2022 года.

Напомним, что 31 марта российские войска ударили по Авдеевке Донецкой области, убив младенца. Артиллерийские снаряды попали в частный сектор. Два человека (среди которых ребенок 2022 года рождения) погибли, еще двое гражданских лиц получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 26 марта стало известно, что из Авдеевки будут эвакуировать все коммунальные службы, после чего отключат мобильную связь. Прифронтовой населенный пункт ежедневно обстреливают оккупанты, ситуация становится все более напряженной. Гражданских лиц призвали выезжать в более безопасные регионы.

– С 27 марта Авдеевку закрыли на въезд. Туда не пускают даже представителей прессы и волонтеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!