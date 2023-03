Оккупанты бросили на Авдеевку силы ''Вагнера'', чтобы закрепить успехи, и ведут атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная – ISW

Руководство ВС РФ задействовало в наступлении на Авдеевку в Донецкой области ограниченное количество "более качественных" элементов частной военной компании "Вагнер", потенциально для закрепления недавних ограниченных тактических успехов в этом районе. Вместе с тем оккупанты якобы добились незначительных успехов и возле Сватово на Луганщине.

Ныне они продолжают наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Эти события на украинском фронте проанализировал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики ссылаются на данные руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского, который 25 марта сообщил, что украинская разведка прогнозирует появление "Вагнера" на Авдеевском направлении.

На следующий день российский пользователь написал в соцсетях о гибели "вагнеровца" Евгения Мальготина в Авдеевке 20 марта. В некрологе утверждалось, что наемник имел предшествующий военный опыт и воевал в составе 2-го полка так называемого российского добровольческого отряда армии Республики Сербской (именуется Армией боснийских сербов) еще в 1992 году.

По мнению экспертов, Мальготин был опытным бойцом и, вероятно, представляет собой наемника "более высокого калибра", входящего в состав сил "Вагнера". В то время как ЧВК направила большую часть сил, состоящих из заключенных, для операций под Бахмутом, не исключено, что в различных местах Украины есть контингент и более квалифицированных "вагнеровцев".

"Российское военное руководство, возможно, решило в последние недели направить в район Авдеевки определенные подразделения "Вагнера", чтобы поддержать измученные и некачественные элементы "ДНР" в их усилиях по захвату населенного пункта. Если такие наемники "Вагнера" сражались под Авдеевкой, их участие может помочь объяснить ограниченные тактические успехи, достигнутые в этом районе за последнюю неделю", – предположили в ISW.

Там отметили, что при этом оккупанты 26-27 марта продолжали наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и по состоянию вчерашний день "добились незначительных успехов в районе Сватово".

Аналитики ссылаются на кадры с геолокацией, опубликованные 27 марта, где видно, что "российские войска продвинулись к Райгородку, в 12 км к западу от Сватово".

Генштаб ВСУ сообщил, что 26 марта захватчики продолжали безуспешные наступательные операции в районе н. п. Синьковка (10 км к северо-востоку от Купянска), Кременная, Белогоровка (10 км к югу от Кременной), Выимка (25 км к югу), Веселое (30 км к югу).

Минобороны России заявило, якобы подразделения Западной группировки войск "уничтожили украинские диверсионно-разведывательные группы вблизи Стельмаховки", что в 12 км к северо-западу от Сватово.

Эксперты поясняют, что в лесных массивах у Кременной действуют 1-я гвардейская воздушно-десантная дивизия и 76-я гвардейская дивизия воздушно-десантных войск РФ. Один из кремлевских военкоров, заявляя, что находится рядом с российскими силами возле Кременной, 26 марта утверждал, что оккупанты-десантники и неустановленные подразделения морской пехоты "продвигаются в районе Кременной на 500 метров в день". Он заявлял, что они "захватывают украинские укрепленные позиции".

Накануне же российский блогер отметил, что российская армия также продолжает попытки продвинуться к западу от Площанки (15 км к северу от Кременной).

Официальный представитель Восточной группы войск Украины Сергей Череватый сообщил, что российские войска наносят наибольшее количество артиллерийских ударов по всему рубежу Купянск-Лиман и что за сутки там произошло десять боевых столкновений.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Михаил Жирохов предположил, что ЧВК "Вагнер" выйдет из Украины. По его словам, вопрос о сворачивании деятельности "вагнеровцев" будет решать не их главарь Евгений Пригожин, а российский диктатор Владимир Путин.

