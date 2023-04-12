Поверили в 'легкую прогулку': Россия потеряла свои лучшие самолеты в начале полномасштабного вторжения в Украину, – Игнат

Российская оккупационная армия в первые недели полномасштабной войны потеряла в Украине лучшие образцы своей авиации. Этого удалось достичь благодаря высочайшему мастерству украинских пилотов, которые вопреки преимуществу врага в воздухе уничтожили много российских самолетов и вертолетов.

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Более того, оккупанты поверили своей же пропаганде о том, что в Украине якобы "уничтожена" авиация и противовоздушная оборона. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, в начале войны государство-террорист потеряло лучшие самолеты, в частности, Су-34 и Су-35. Игнат объясняет это тем, что враг недооценил возможности Украины. При этом российские военные поверили кремлевской пропаганде и были уверены, что украинская авиация и система ПВО уже "уничтожены".

"Российские самолеты, сбитые в первые недели войны, были одними из лучших – Су-34, Су-30, Су-35, вертолетов много. Это довольно мощные цифры. Российская авиация понесла потери именно с начала войны, когда они недооценили нашу авиацию, поверили собственной пропаганде, что тут уже все уничтожено и прогулка в небе будет легкой для них", – сказал Игнат.

Стоит отметить, что враг понес огромные потери, несмотря на количественное и качественное превосходство в воздухе. Учитывая модернизацию российских самолетов, соотношение украинских и вражеских сил доходило до 1 к 10.

"Если учитывать всю авиационную группировку, то 1 к 6 было неравновесие по сравнению с украинской авиацией. А если еще добавить технологии, вложенные в российские самолеты, модернизацию Су-27 в Су-30, потом уже появился самолет Су-34, Су-35, то можно считать 1 к 10, если учитывать технические возможности", – подчеркнул Игнат.

Также Игнат отметил мастерство украинских пилотов. По его словам, иностранные журналисты были крайне удивлены тому, как Воздушные силы ВСУ противостояли современной российской авиации.

"Уже не раз иностранцам, которые приезжали к нам за комментариями, как мы так воюем, объясняли на пальцах, что такое противостояние с российской авиацией. Это как будто вы с пистолетом сидите в окопе, а в 200 м от вас – пять человек с автоматами. Теоретически у нас есть оружие, теоретически оно стреляет. Вот такое преимущество. Но мы должны были исходить из этого. Наши истребители делали просто невозможное, выныривали из ниоткуда и пытались российские самолеты перехватывать и уничтожать", – объяснил спикер Воздушных сил.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинский Иностранный легион, в котором служат военные-добровольцы из других стран, готов принять пилотов, знающих, как управлять F-16. Это касается и специалистов, умеющих обслуживать иностранную военную технику.

Ранее лучший американский пилот F-16 Дэн Хэмптон заявил, что готов защищать украинское небо. Он считает, что Украине нужно найти иностранных пилотов, имеющих опыт управления истребителями F-16, это поможет приблизить нашу победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские авиационные подразделения меняют тактику нанесения ударов на фронте в Украине. Вероятными причинами могли стать потеря авиации из-за прицельных ударов Сил обороны и истощение запасов высокоточного оружия в РФ.

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