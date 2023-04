Авиаподразделения РФ меняют тактику ударов по Украине: в ISW указали на причину

Российские авиационные подразделения меняют тактику ведения ударов на фронте в Украине. Вероятной тому причиной могли стать потеря авиации из-за прицельных ударов Сил обороны и истощение запасов высокоточного оружия в РФ.

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики в том числе ссылаются на заявления спикера Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

В пятницу, 7 апреля, он указал, что подразделения российской авиации сокращают свои операции в непосредственной близости от украинских позиций на фронте. Также пилоты РФ все больше полагаются на более удаленные авиационные удары управляемыми авиабомбами.

По его словам, самолеты Су-35 оккупантов способны применять эти боеприпасы на расстоянии более 50 км от линии соприкосновения. При этом украинские Силы обороны не в состоянии отбросить подразделения российской авиации от границ на таком расстоянии.

В ISW считают, что указанные модифицированные авиабомбы, вероятно, менее точны, чем другие боеприпасы, которые российские авиационные подразделения ранее применяли против Украины.

"Российские силы могут изменить тактику авиации, чтобы снизить риск дальнейших потерь авиации, действуя вне досягаемости большинства украинских систем противоракетной и противовоздушной обороны", – пояснили аналитики.

Ранее на смену россиянам тактики авиаударов указывала руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, российские Су-35 атакуют прифронтовые территории, куда могут доставать их управляемые авиабомбы, но вражеские истребители не доступны к зоне поражения ПВО Украины. Указанными бомбами российские военные преступники атакуют с неба гражданское население.

Вместе с тем 7 апреля десантники подразделения ПВО одной из воинских частей ДШВ ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 "Грач". Вражеский самолет обезвредили возле Марьинки в Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что страна-агрессор Россия всю осень и зиму пыталась уничтожить критическую инфраструктуру и энергетические объекты Украины. На это враг израсходовал почти весь свой стратегический запас ракет, поэтому чаще применяет управляемые авиационные бомбы во время атак.

