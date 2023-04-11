Иностранный легион готов принять пилотов, знающих, как управлять F-16, и которые хотят помочь Украине, – Резников
Украинский Иностранный легион, в котором служат военные добровольцы из других стран, готов принять пилотов, знающих, как управлять F-16. Это также касается и специалистов, умеющих обслуживать иностранную военную технику.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на совместном брифинге со своим датским коллегой Троэльсом Лундом Поульсеном.
Резников предложил иностранным специалистам, которые желают и умеют обслуживать иностранную военную технику, имеют соответствующие разрешения и доступ к документам, приехать работать в Украину.
"Это касается и пилотов. Если найдутся пилоты, знающие, как управлять F-16 и готовы принять участие (в войне), Иностранный легион готов открыть дверь", – сказал Резников.
Напомним, лучший американский пилот F-16 Дэн Хэмптон заявил, что готов защищать украинское небо. Он считает, что Украине нужно найти иностранных пилотов, имеющих опыт управления истребителями F-16 – это поможет приблизить нашу победу.
Как сообщал OBOZREVATEL, группа сенаторов от обеих партий США давят на Белый дом, требуя как можно скорее передать Украине истребители F-16. По их мнению, такая поддержка может изменить правила игры на поле боя.
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