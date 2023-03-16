Лучший американский пилот F-16 Дэн Хэмптон заявил, что готов защищать украинское небо. Видео

"Самый смертоносный пилот F-16" американской авиации, подполковник в отставке Дэн Хэмптон с позывным Two Dogs заявил о готовности встать в защиту украинского неба. Он считает, что Украине нужно найти иностранных пилотов, имеющих опыт управления истребителями F-16 – это поможет приблизить нашу победу.

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Об этом американский военный рассказал в интервью изданию "Голос Америки". Он подчеркнул, что партнеры передадут ВСУ желаемые самолеты, и самое важное – найти людей, способных управлять теми самолетами, которые уже имеют тысячи часов полетов на тех истребителях и не нуждаются в обучении (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Это сделать быстрее, чем отправлять украинских пилотов в США на обучение. Это будет хорошо, когда война закончится, но вы должны сначала выиграть ее, и это один из путей это сделать. Опять же, это должны решить правительства и политики. Я вам скажу, что такие типы пилотов доступны, и это вполне выполнимый вариант, поэтому надеюсь, что люди, которые занимают властные должности в вашей стране, услышат это и, возможно, задумаются над этим", – отметил Хэмптон.

Он считает, что есть достаточно американских пилотов, готовых встать на защиту украинского неба, если правительства стран решат свои вопросы.

"Я даже поеду сам, я стану номером один, можете на меня рассчитывать!" – выразил готовность Хэмптон.

Напомним: американская газета The Politico сообщила, что группа сенаторов от обеих партий США, Демократической и Республиканской, давят на Белый дом с требованием как можно скорее передать Украине истребители F-16. По их мнению, такая поддержка может изменить правила игры на поле боя.

Сенаторы при этом поприветствовали новость о прибытии двух украинских пилотов в США для оценки боевых навыков на базе ВВС США в Тусоне (Аризона), в родном штате Келли, что они назвали "критическим шагом в оценке" их готовности к полетам на F-16.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– США дали согласие на поставку истребителей в Украину любой третьей страной. В то же время правительство США подтвердило, что такое решение суверенное и принимается каждой страной в отдельности;

– президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос передачи Украине современных истребителей достаточно сложен, однако украинцы надеются на положительное решение. В то же время глава государства подчеркнул, что новые боевые самолеты могут решить ход войны в Украине.

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