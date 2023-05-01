Привлекают страхованием жизни и униформой: в оккупированном Мариуполе ищут наемников в ЧВК 'Вагнер'

Россияне во временно оккупированном Мариуполе начали усиленно искать желающих пополнить ряды ЧВК "Вагнер". Как ни забавно, но претендентам, кроме высокой зарплаты, предлагают страхование жизни и лучшую униформу и снаряжение.

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Как сыронизировал в Telegram советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко, вероятно, оккупанты подразумевают пластиковые пакеты. Также он задался вопросом: неужели в РФ закончились заключенные, если наемников уже ищут в Мариуполе.

"Странное совпадение с началом работы призывных комиссий по мобилизации (нет)", – заметил Андрющенко.

Судя по объявлению оккупантов, опубликованном в Telegram-канале "Работа в ДНР", мариупольцам предлагают должности бойцов, артиллеристов, операторов БПЛА и другие.

Напомним, ранее в Мариупольском горсовете сообщили, что в городе могут начать мобилизовать местных мужчин. Соответствующий указ о двух волнах так называемого призыва в ряды захватнических войск РФ издал главарь "ДНР" Денис Пушилин. Согласно ему, "летний" так называемый призыв мариупольских мужчин 1996-2005 годов рождения продлится до августа 2023-го, "осенний" – до 15 января 2024-го.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– пресс-офицер бригады Национальной гвардии "Червона калина" Николай Коваль сообщил, что роль российской ЧВК "Вагнер" на войне в Украине могла уже прийти к концу. Её наемники несут бешеные потери;

– представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что "вагнеровцы" действительно заканчиваются. По его словам, именно поэтому РФ начала перебрасывать своих десантников на те участки фронта, где были наемники ЧВК "Вагнер".

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