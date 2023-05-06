Авто разворачивали назад: оккупанты закрывали Крымский мост для движения, заявив об угрозе 'бавовны'. Фото и видео

Утром 6 мая российские оккупанты закрывали движение транспорта через Крымский мост. Такое решение захватчики аргументировали якобы угрозой атаки.

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Также во временно оккупированном Крыму не работала паромная переправа. Об этом сообщают пропагандистские Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Оккупанты жалуются, что перед мостом через Керченский пролив образовалась большая автомобильная пробка. На месте дежурили сотрудники оккупационной "ДПС", которые разворачивали транспортные средства в обратном направлении.

Примечательно, что такие меры оккупанты аргументировали угрозой атаки на мосту. Стоит отметить, что паромную переправу захватчики также закрыли.

Примечательно, что спустя некоторое время оккупанты придумали новую причину закрытия моста. Теперь вместо угрозы атаки так называемый "министр транспорта Крыма" Николай Лукашенко выдал, что движение по мосту было приостановлено по "техническим причинам".

Еще спустя несколько минут российские захватчики заявили, что движение через Крымский мост возобновили.

В пропагандистских группах оккупанты опровергли заявление о том, что мост перекрывали якобы по "техническим причинам". Очевидцы утверждают, что во время движения по мосту слышали, как была объявления воздушная тревога. Также некоторые заявили, что движение по мосту будет закрыто в течение всего дня.

Напомним, во временно оккупированном Крыму утром 6 мая раздался взрыв. Местные жители сообщают о "бавовне" в Красногвардейском районе оккупированного полуострова. "Очень громкий хлопок" прозвучал около 8:05 утра.

Ранее сообщалось, что российская террористическая армия вывела большинство военных кораблей из временно оккупированного Севастополя в Крыму. Захватчики переместили военные суда в Новороссийск из-за страха быть атакованными на полуострове.

Как сообщал OBOZREVATEL, взрывы на нефтебазе в Севастополе 29 апреля сильно напугали граждан РФ, засевших во временно оккупированном Крыму. Но если гражданские россияне сели в авто и выехали с полуострова, то военным приходится придумывать "схемы" бегства в страну-агрессор.

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