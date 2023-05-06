В оккупированном Крыму снова 'бавовна': местные жители сообщают о звуках взрывов

Во временно оккупированном Крыму утром 6 мая раздался взрыв. Местные жители сообщают о "бавовне" в Красногвардейском районе оккупированного полуострова.

Видео дня

"Очень громкий хлопок" прозвучал около 8:05 утра. Об этом пишут крымские СМИ.

В крымских пабликах с утра 6 мая начали сообщать о новой "бавовне" в Крыму. Мощный взрыв напугал жителей Красногвардейского района.

"В Красногвардейском районе Крыма был слышен громкий хлопок в 8:04", "В 8:05 хороший прозвучал грохот. Джанкой-Красногвардейск", "В Красногвардейское был очень сильный хлопок", – цитируют паблики сообщения крымчан.

Позже появились сообщения, что взрывов было два. После них жители Красногвардейского района увидели поднимающийся в небо дым.

В то же время, так называемый "советник главы Крыма", предатель Олег Крючков поспешил заверить, что "на севере Крыма сработала система ПВО, жертв и разрушений нет".

Новость дополняется