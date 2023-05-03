ФСБ заявила о предотвращении покушения на Аксенова и других топ-чиновников Крыма: обвинили человека из офиса Зеленского

В России 3 мая заявили о якобы пресечении покушения на гауляйтера временно оккупированного Крыма Сергея Аксенова, а также на нескольких других представителей оккупационных "властей" на украинском полуострове. В организации "покушений" обвинили заместителя главы Офиса президента Украины Романа Машовца.

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В ФСБ РФ также выдали, что задержали "членов украинской агентурной группы" – семи человек, которые имели гражданство Украины, России и Болгарии. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"ФСБ пресекла покушение на главу Крыма Сергея Аксенова и других руководящих лиц на полуострове, которое готовило ГУР Минобороны Украины. Среди целей также были спикер парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. В качестве непосредственного организатора терактов назван замначальника офиса Зеленского Роман Машовец", – гласит сообщение.

При этом российские спецслужбы заявили, что якобы задержали подозреваемых в "подготовке терактов в Крыму".

"По делу о подготовке терактов в Крыму задержаны члены украинской агентурной группы, граждане России и Украины Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровски, а также гражданин Украины и Болгарии Петранов, причастный к доставке средств поражения в Россию", – цитируют заявление ФСБ пропагандисты РФ.

Для полноты картины в заявлении перечислены якобы обнаруженные у задержанных "украинских диверсантов" запасы взрывчатки и элементы для изготовления взрывных устройств.

"У задержанных обнаружены 5 готовых к применению бомб, электродетонаторы, радиоуправляемые механизмы, трекеры для слежки. Кроме того, вскрыт организованный украинскими спецслужбами канал контрабандных поставок взрывчатых веществ из Болгарии, проходивший через Турцию и Грузию. Бомбы "камуфлировали" под электроплиты", – выдали в ФСБ.

Напомним, в ночь на 29 апреля во временно оккупированном Севастополе произошел взрыв и крупный пожар на нефтебазе. Оккупанты заявили, что Крым атаковали шесть дронов: два попали в нефтебазу. Они также отчитались о "повреждении" 4 цистерн с топливом, добавив, что они "были полупустые".

Однако в украинском ГУР разоблачили ложь оккупантов, сообщив, что в результате "бавовны" в Крыму уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами. Военная разведка назвала происшествие "Божьей карой за Умань", где российская ракета прилетела в многоэтажку, убив 23 человека, среди которых шестеро детей.