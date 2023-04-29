Оккупанты заявили, что ночью Крым атаковали шесть дронов: два попали в нефтебазу

Россия обвинила Украину в атаке с помощью беспилотников на нефтебазу во временно оккупированном Севастополе в ночь на 29 апреля. По версии захватчиков, в ходе атаки были запущены до шести БПЛА, цели же якобы смогли достичь лишь два из них.

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Российские оккупанты также назвали тип дронов, использованных для атаки на нефтебазу в Севастополе. Это якобы были китайские гражданские БПЛА Mugin-5 Pro, стоимость которых на AliExpress колеблется в районе 9,5 тысяч долларов.

Пропагандисты из одного из популярных российских Telegram-каналов, насчитывающих почти 700 тысяч подписчиков, заявили, что нефтебаза во временно оккупированном Севастополе была атакована БПЛА Mugin-5 Pro.

"В ночной атаке на Крым и Севастополь принимали участие до 6 БПЛА, предварительно, только два смогли достичь цели и попасть в нефтебазу. На фото — один из сбитых системой ПВО дронов. По данным СМИ, это — Mugin-5 Pro, лёгкий разведывательный БПЛА", – заявили пропагандисты.

Этот беспилотник китайского производства относится к гражданским дронам. Его масса составляет 85 кг, при этом он способен нести до 25 кг полезной нагрузки.

Время полета Mugin-5 Pro — до 7 часов. Благодаря тому, что корпус дрона на 100% состоит из карбона, его сложнее обнаружить.

"Длина Mugin-5 Pro составляет 3,5 м, размах крыльев — 5 м. Беспилотник оборудован двигателем внутреннего сгорания, бак вмещает 27 л топлива. Максимальная скорость — до 150 км/ч", – пишут пропагандисты.

Этот дрон легко купить на китайских торговых площадках. В частности, на AliExpress его цена колеблется в районе 9500 долларов.

Ранее гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что "бавовна" на севастопольскую нефтебазу была доставлена беспилотниками.

"Традиционно эти атаки происходят группами. Информация по остальным (беспилотникам) сейчас уточняется. Естественно, работала по ним ПВО. Те, которые долетели, – их два, предварительно", – сказал он в эфире "Соловьев Live".

Гауляйтер с необоснованным оптимизмом заявил, что пожар в Казачьей бухте, где пылали 4 цистерны с топливом на площади около 1000 кв м "планируется потушить в течение нескольких часов".

После этого, пообещал Развожаев, оккупанты в Крыму, где около года с завидной регулярностью что-то горит и взрывается, начнут "следственные действия" и "сделают выводы по дополнительным мерам безопасности".

Напомним, ранним утром 29 апреля стало известно, что в Севастополе загорелся резервуар с топливом. Российские оккупанты сразу же обвинили во всем Украину и заговорили об атаке беспилотников.

Площадь пожара в Казачьей бухте составила около 1000 квадратных метров. Пожару был присвоен наивысший 4 класс сложности.

По словам очевидцев, пожару предшествовала мощная "бавовна", взрыв был такой силы, что в квартирах севастопольцев задрожали окна.

Позже оккупанты уверили, что в ходе взрыва и пожара якобы никто не пострадал и что потеря 4 резервуаров вместе с содержимым не приведет к дефициту топлива на крымских заправках.