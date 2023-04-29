В результате ракетного удара РФ по Умани погибли пятеро детей: появились новые данные о жертвах

В результате ракетного удара РФ по многоэтажке в Умани Черкасской области погибли по меньшей мере 23 человека. Среди них – пятеро детей.

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Самой маленькой жертве российского ракетного удара в Умани было всего 1,5 года. Уточненные данные сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Умань. Разбор завалов продолжается. Подтверждена гибель в результате ракетной атаки России 23 человек, из которых следователи и криминалисты полиции идентифицировали 22 тела. В процессе идентификации выяснилось, что погибли 5 детей: двое мальчиков (полтора и 16 лет) и трое 8, 11 и 14 лет). Без вести пропавшей считается одна женщина. Поиски продолжаются", – написал Клименко в 10:03 29 апреля.

Спасательная операция в Умани длится более 30 часов. Всю ночь спасатели разбирали конструкции разрушенного дома и искали под завалами пострадавших.

"В больнице на данный момент остаются 5 человек, среди них – один тяжелый, двое – средней тяжести. Совместно с ГСЧС, городскими властями мы развернули в городе 5 пунктов оказания помощи пострадавшим. Сейчас расселили во временные помещения 176 человек. Спасибо всем, кто присоединяется к помощи пострадавшим! Это трагедия для всей Черкасщины, наша общая боль. В области продолжается трехдневный траур", – подчеркнул глава Черкасской областной военно-гражданской администрации Игорь Табурец.

Напомним, утром 28 апреля в Умани ракета РФ попала в многоэтажку, разрушив целый подъезд, в котором было 46 квартир. В уничтоженном ракетой подъезде проживало 109 человек.

Также повреждения получили около десяти многоквартирных домов рядом с разрушенной многоэтажкой.

Также российские ракеты были направлены на Днепр, там в результате вражеского удара погибли женщина и двухлетний ребенок.

От обломков российских ракет пострадала также многоэтажка в Украинке в Киевской области: ранен ребенок.

После очередного теракта в России было сделано циничное заявление об ударах по домам в Умани и Днепре, в результате которых погибли дети. В минобороны государства-агрессора разместили фотографию с запуском ракет и надписью "Цели ударов достигнуты".