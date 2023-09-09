Россия развернула новую базу в Крыму для запуска дронов по Украине, – Гуменюк

Российские оккупационные войска развернули в Крыму новую базу для запуска дронов-камикадзе Shahed. Таким образом, вражеские дроны смогут достигать Украины быстрее, чем при запуске с восточного побережья Азовского моря.

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Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, захватчики ищут новую тактику, чтобы обойти систему противовоздушной обороны Украины и наносить более разрушительные удары.

Именно с этой целью россияне решили запускать взрывные беспилотники поближе к своим целям.

"Очевидно, что развернули еще одну станцию или лагерь, где они могут себе позволить функционирование пусковых установок. Очевидно, есть необходимость, чтобы движение дронов было немного короче, чем с восточного побережья Азовского моря", – заявила Гуменюк.

Она добавила, что ВС РФ не делают выводы из своих ошибок, ведь когда-то они уже создавали подобные базы в Крыму, однако они были быстро уничтожены.

"Для них это была печальная история. А для нас – нормальная", – сказала Гуменюк.

Кроме того, она рассказала, что россияне уже частично наладили собственное производство дронов-камикадзе.

"Очевидно, что Россия уже наладила какую-то часть производства беспилотников, поскольку зафиксирована даже соответствующая российская маркировка на них. Также мы видим, что есть активность грузовых бортов, перелетающих в направлении Тегеран-Москва и Тегеран-Симферополь", – резюмировала пресс-секретарь оперативного командования. Юг".

Стоит отметить, что страна-агрессор Россия, вероятнее всего, получила от Ирана новую партию ударных беспилотников типа Shahed-136. Об этом свидетельствует тот факт, что оккупанты активизировали массированные удары дронами по югу Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гуменюк сказала, что оккупанты выискивают новую тактику для ударов по югу Украины. Выпуская дроны с восточного побережья Азовского моря, они пытаются проходить вдоль акваторий, потому что акватории скрадывают звук.

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