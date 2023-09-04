Враг выискивает тактику: Гуменюк объяснила цель ударов войск РФ по Одесской области

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк выразила свое мнение относительно возможных изменений в тактике российских вооруженных сил в использовании беспилотных аппаратов в воздушных атаках. Она также обсудила методы, которые вражеские силы могут применять, чтобы обойти украинскую систему противовоздушной обороны.

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Об этом она рассказала в эфире телемарафона. Гуменюк подчеркнула, что враг использовал беспилотные аппараты в ходе массированной атаки на южные области Одесской области сегодня, и это было ожидаемым развитием событий, в отличие от применения ракет.

"Мы понимаем, что они делают акцент на том, что им сейчас доступно. В то же время, продолжая накапливать определенные резервы для будущих атак, враг пытался попасть по болезненным местам. Это признак терроризма со стороны врага, потому что они бьют именно по гражданской инфраструктуре, ведь ни одного военного объекта там нет. Они пытались нанести ущерб именно тем мощностям Украины, благодаря которым она держится сейчас как государство", – подчеркнула Гуменюк.

Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны сообщила, что российские силы продолжают анализировать и тестировать возможности украинской системы противовоздушной обороны. Она также подчеркнула, что наша ПВО обладает достаточной гибкостью и подвижностью, что делает ее объектом интереса для противника.

"Понятно, что они пытаются изучать систему обороны, систему работы нашей противовоздушной обороны. В то же время, все уже в условиях полномасштабного вторжения, достаточно осведомлены о том, что система противовоздушной обороны это не стационарные конструкции, которые нельзя сдвинуть", – сказала Гуменюк.

Российские захватчики понимают, что не могут проложить постоянный маршрут для своих ударов, поэтому "враг выискивает тактику, которая будет для него максимально эффективной".

"И на этот раз, выпуская дроны с восточного побережья Азовского моря, они пытались проходить вдоль акваторий. Потому что акватории приглушают звук, на который ориентируются, когда охотятся за "Шахедами". Это уклонение от разоблачения, это попытка использовать русло реки для того, чтобы быть максимально незаметными", – пояснила Гуменюк.

Она акцентировала, что система украинских Сил обороны сплоченно и результативно отработала по вражеским целям во время сегодняшней ночной атаки "Шахедами" по Одесской области.

"Понимая тактику врага, наши силы противовоздушной обороны, вся система Сил обороны Украины, а там были задействованы и пограничники, и нацгвардейцы, и очень много различных элементов в проявлении мобильных огневых групп, сработали достаточно эффективно", – подчеркнула Гуменюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, силы противовоздушной обороны Украины ночью 3 сентября отразили массированную атаку РФ дронами-камикадзе по Одесской области. В небе над регионом были уничтожены 22 из 25 "Шахедов".

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