Россия экономит ракеты, но получила от Ирана дополнительную партию 'Шахедов', – Гуменюк

Страна-агрессор Россия, скоре всего, получила от Ирана новую партию ударных беспилотников типа Shahed-136. Об этом свидетельствует тот фак, что оккупанты активизировали массированные удары дронами по югу Украины.

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Об этом сказала начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "Эспрессо" в понедельник, 4 сентября. По ее словам, россияне не случайно выбирают даты этих атак.

Перед ними была зафиксирована "определенная активизация" грузовых воздушных перевозок по направлению Тегеран-Москва. Вероятно, оккупационная армия получила от Ирана еще одну партию БПЛА для ударов по украинских городах.

"И мы видели на этот раз на обломках сбитых дронов, что это действительно следующая партия, она маркировкой отличается", – сказала она.

При этом, по словам Гуменюк, россиянам приходится значительно экономить ракеты, потому что запас этого вооружения пополнять намного дороже и дольше. Из-за этого, оккупанты разрушают гражданскую инфраструктуру Украины с помощью более дешевого способа.

Представительница Сил обороны юга отметила, что есть вероятность того, что российские войска могут увеличить количество атак ударными беспилотниками – они накопили для этого ресурс с помощью новых поставок из Ирана. Кроме того, в РФ запустили собственное производство БПЛА.

Напомним, что ночью 4 сентября россияне устроили массированную атаку дронами-камикадзе по югу Одесской области Украины. Силы ПВО сбили около 17 ударных БПЛА, но были и попадания в гражданскую инфраструктуру.

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил, что во время этой атаки РФ в районе Измаильского порта "Шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии.

А в ночь на 3 сентября Россия атаковала Одесщину 25 дронами Shahed-136/131. Из них 22 ударных БПЛА силы ПВО уничтожили, в то же время был и прилет по портовой инфраструктуре, приведший к пожару и двум пострадавшим.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гуменюк сказала, что оккупанты выискивают новую тактику для ударов по югу Украины. Выпуская дроны с восточного побережья Азовского моря, они пытаются проходить вдоль акваторий, потому что акватории приглушают звук.

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