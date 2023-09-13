'Продолжение следует': командующий Воздушными силами заинтриговал заявлением после атаки на Севастополь

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук загадочно прокомментировал атаку на временно оккупированный Севастополь. Он выразил благодарность украинским пилотам и намекнул на продолжение.

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Об этом военачальник написал в своем Telegram. Взрывы в порту подконтрольного россиянам города раздались ночью 13 сентября.

"А пока оккупантов "штормит" и они до сих пор приходят в себя от ночной "бавовны" в Севастополе, поблагодарю пилотов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за отличную боевую работу! Продолжение следует..." – отметил Олещук.

Напомним, 13 сентября в оккупированном Севастополе раздалось по меньшей мере 7 мощных взрывов. После них над городом поднялся дым. Есть прилеты по судоремонтному заводу оккупантов, там вспыхнул пожар.

Так называемый губернатор временно оккупированного РФ Севастополя Михаил Развожаев подтвердил атаку и написал, что пожар вспыхнул на негражданском объекте в районе Килен-балки. Там расположен 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ.

В минобороны РФ заявили об ударе десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. В атаке обвинили украинскую армию.

Как пишут росСМИ, предварительно два человека погибли и 26 пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Севастопольский морской завод им. С.Орджоникидзе. Все они – сотрудники завода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Потери врага в Севастополе подтвердили в ГУР Министерства обороны Украины. Там отметили, что во время ночной атаки на временно оккупированный город был поврежден большой десантный корабль и подлодка Черноморского флота РФ.

– ОSINT-исследователь М.Т. Андерсон считает, что в результате атаки на Севастополь могли быть повреждены 2 корабля Черноморского флота России. Речь идет о большом десантном корабле "Рапучая" и подлодке "KILO", которая является носителем ракет "Калибр".