Корректировали ракетный удар по флоту РФ в Севастополе партизаны 'АТЕШ': все подробности. Фото

Удары по вражескому флоту во временно оккупированном Севастополе, нанесенные Силами обороны Украины ранним утром 13 сентября, помогли скорректировать севастопольцы. Агенты военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" и простые жители города в течение недели собирали данные о важных военных целях противника.

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Об этом заявили в "АТЕШ". Там отметили, что именно так удалось выявить расположение большого десантного корабля "Минск" и подводной лодки "Ростов-на-Дону", которые впоследствии были поражены.

В "АТЕШ" отметили, что наведением ракетного удара по российскому флоту в Севастополе занимались как агенты движения, так и простые севастопольцы, которые передавали партизанам информацию о российских военных целях во временно оккупированном городе.

"В течении прошлой недели наши люди вели активную деятельность по обнаружению важных военных целей противника. Были задействованы агенты с разных сфер: гражданские, военнослужащие Черноморского флота РФ и работники ремонтного завода (на нем проходил заключительный этап ремонта одной из целей). Последствиями работы в конечном итоге стало то, что большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону" успешно поражены", – отмечено в сообщении.

В "АТЕШ" поблагодарили севастопольцев за помощь в приближении освобождения как города, так и всего Крыма от российских оккупантов.

"Спасибо севастопольцам, которые ежедневно присылают данные, фотографии и координаты с ценной информацией. Разведка дает свои плоды и мы продолжим работать вместе с СОУ для уничтожения вражеских войск", – подчеркнули партизаны.

Ранее сообщалось, что в результате атаки по временно оккупированному Севастополю 13 сентября на судоремонтном заводе были поражены российский большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону", из которой оккупанты запускали по Украине ракеты.

Судя по первой фотографии с БДК "Минск" после ударов, в сообществе Oryx констатировали: корабль был не просто поврежден, а полностью уничтожен.