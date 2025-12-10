Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море очередной танкер 'теневого флота' РФ. Видео

В среду, 10 декабря, морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, принадлежащий "теневому флоту" России. Это была совместная операция 13-го Главного Управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины.

Об этом OBOZ.UA сообщили источники в СБУ. По их информации, в результате атаки танкер получил критические повреждения.

Отмечается, что Dashan шел под флагом Коморских Островов и двигался в исключительной экономической зоне Украины в направлении портового терминала "Новороссийск". Танкер шел максимальным ходом с выключенным транспондером.

В результате атаки танкер получил критические повреждения. На видео видны мощные взрывы в районе кормы. По предварительной информации, судно выведено из строя.

Успешную операцию провели 13 Главное управление военной контрразведки СБУ и ВМС Украины.

По информации источников, приблизительная стоимость такого танкера составляет 30 млн долларов, а за один рейс судно перевозило нефтепродуктов ориентировочно на 60 млн долларов.

Танкер Dashan находится под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Австралии и Швейцарии. Ограничения на него наложили из-за транспортировки российского сырья и осуществления судоходства с высокой степенью риска – танкер ходит с выключенной системой идентификации.

"СБУ продолжает активные меры для снижения поступлений нефтедолларов в бюджет рф. За последние две недели это уже третий выведенный из строя танкер "теневого флота", который помогал кремлю обходить международные санкции", – сообщил информированный собеседник в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 ноября Sea Babyвывели из строя два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT в Черном море. Суда принадлежали теневому флоту страны-агрессора России и направлялись пустыми на загрузку в Новороссийск.

