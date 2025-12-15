Дроны СБУ в третий раз ударили по нефтедобывающим платформам России в Каспийском море: что известно о последствиях

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ в третий раз за последнюю неделю поразили нефтедобывающие платформы компании "Лукойл-Нижневолжскнефть", которые работают в Каспийском море. Из-за атаки промышленные мощности были выведены из строя, а работа приостановлена.

Об этом сообщают источники OBOZ.UA. На этот раз удару подверглась платформа на нефтегазоконденсатном месторождении имени Юрия Корчагина.

Что известно

Как сообщается, в результате атаки беспилотников СБУ было повреждено критически важное оборудование нефтедобывающего объекта, а производственные процессы остановились.

"СБУ продолжает активную работу, которая уменьшает поступление нефтедолларов в бюджет РФ, а соответственно – и способность финансировать войну против Украины. Ни один российский объект, работающий на войну, не в безопасности независимо от места его расположения", – сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, 11 и 12 декабря дроны СБУ уже поражали нефтедобывающие платформы имени Филановского и Корчагина. Месторождение имени Владимира Филановского является одним из крупнейших разведанных на территории России и в российском секторе Каспия. Его запасы составляют 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы специальных операций ВСУ совместно с повстанческим движением "Черная Искра" осуществили удачную операцию в Каспийском море. В результате были поражены два российских судна, перевозивших военную технику и оружие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!