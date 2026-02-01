"Идет большая охота на вас": на оккупированной территории Украины ФСБ усиленно ищет шпионов и диверсантов

После ряда успешных украинских операций российскую ФСБ сейчас не пинает только ленивый, в том числе и в самой РФ. Однако недооценивать врага не просто нельзя, но и опасно – особенно если ты находишься на временно оккупированной территории. Именно там сотрудники российской спецслужбы имеют безграничные возможности по террору местных жителей.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

Хроники российского террора

Все чаще с оккупированной территории поступает информация о рейдах российских силовиков по "проверке документов", которая сопровождается заодно и тщательным осмотром содержимого гаджетов.

По словам собеседников OBOZ.UA с оккупированной части Запорожской области, захватчики проверяют социальные сети, историю браузера, переписку в мессенджерах.

"Вроде как ничего нового, но иногда человек поставит "тихий" лайк под проукраинским постом – и все, ты попал. Нельзя выходить на улицу с телефоном, с которого смотришь определенный контент. Это чревато", – поделился с нами житель Мелитополя.

На территории оккупированной части региона в январе 2026 года прошел ряд задержаний. Но далеко не факт, что они были "по делу". Ниже объясним почему, а пока только несколько примеров.

Российская спецслужба сообщила, что в Запорожской области были задержаны двое жителей Бердянска и один Остриковки. Им вменяют шпионаж в пользу Украины. ФСБ утверждает, что они через мессенджер передавали сведения о местоположении личного состава и военной техники ВС РФ для последующего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов.

Также ФСБ отчиталась о приговорах ранее задержанным "диверсантам", будто бы работавшим на украинские спецслужбы. Один из них – 25-летний Марк Пержинский из Михайловской громады в Запорожской области. Оккупанты утверждают, что он "прошел диверсионную подготовку в Запорожье в 2023 году", после чего вернулся на оккупированную территорию, причем "готовил и совершал диверсии" вместе с отцом – Владимиром Пержинским – известным в районе фермером.

Российский суд дал Марку 15 лет в колонии строгого режима и постановил заплатить миллион рублей штрафа. .

Еще одного жителя Запорожской области приговорили к 14 годам за "госизмену". Житель Токмакского района Анатолий Минака работал охранником в медицинском учреждении и будто бы собирал персональные данные местных жителей для передачи Украине.

Были задержания и в других регионах. Например, в Севастополе ФСБ "разоблачила" 19-летнего парня, который якобы пытался "совершить теракты и вел разведку на объектах транспортной инфраструктуры и топливно- энергетического комплекса".

Также в Крыму российские силовики задержали двух 30-летних местных жителей, которые якобы собирали и пересылали информацию о ВС РФ "украинской стороне". Их обвинили и в совершении "диверсий по указанию украинских спецслужб" в 2024 и 2025 годах. А именно – в поджоге релейных шкафов на железной дороге и оборудования базовых станций сотовой связи в Сакском и Симферопольском районах.

Ловля на живца

То, что на оккупированной территории российские силовики демонстрируют "чудеса" по "поимке диверсантов" – известно давно. За решетку отправляют ни в чем не повинных людей, которые не то что не знают, как собирать СВУ (самодельное взрывное устройство), но даже охотничьего ружья в руках не держали. Зато выполнен план и, возможно, будет новая звездочка на погонах. И все это – в результате провокаций.

Такое произошло и с подростком из Мариуполя Донецкой области, которого задержали ФСБшники.

"Охота на живца продолжается. Снова Telegram-вербовка с предложением заплатить за поджог никому не нужного оборудования. Станции мобильной связи – притом не российской, а оставшейся от украинских операторов. 17 тыс. рублей –и теперь громкий материал о "диверсантах". Вопрос, зачем? Но здесь тоже все просто. Неспособность бороться с реальным сопротивлением в рамках кампании по борьбе с подростковым экстремизмом привела к таким провокациям", – сообщил канал "Маріуполь. Спротив".

Подобная провокация была разыграна ранее и на оккупированной части Донецкой области: в ноябре ФСБшники схватили двух подростков (15 и 16 лет) из Макеевки за попытку поджога релейного шкафа.

"Наши источники сообщают, что здесь работало ФСБ. Именно они вышли на связь от имени партизан. Но устроили ловушку для патриотически настроенных ребят. Теперь ребята за решеткой (…) Поэтому, любимые патриоты в оккупации, будьте в десять раз осторожнее. Идет большая охота на вас. Проверяйте все контакты через проверенные источники коммуникации и официальные боты спецслужб Украины и партизанских движений. Берегите себя", – написал в своем Telegram-канале руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Контроль и давление

Российские спецслужбы упорно пытаются свести на нет даже малейшую опасность. И для этого использует разные методы и способы. Например, создают фейковые Telegram-каналы – с этим уже столкнулось партизанское движение "АТЕШ". Одна из целей – выявлять сторонников движения.

Также для борьбы с украинским подпольем российские захватчики заставляют жителей оккупированных территорий устанавливать шпионское программное обеспечение Max.

Мессенджер разработан спецслужбами РФ для глубокого мониторинга активности в смартфонах. Установка этой программы на личный телефон дает оккупантам доступ к контактам, перепискам и геолокации в режиме реального времени.

Дошло уже до того, что ФСБ взялась за школы на оккупированной территории. Например, в школе № 15 города Северскодонецка (ранее город назывался Северодонецк) администрация действует под прямым контролем сотрудников российской спецслужбы.

Педагогов обязывают собирать информацию о семьях учеников:

кто не оформил российские документы;

чьи родственники выехали на подконтрольную Украине территорию;

кто избегает участия в пропагандистских мероприятиях.

На основе этих данных составляются списки "неблагонадежных" семей. После этого к родителям приходят с "профилактическими беседами", где выдвигают ряд требований. В случае отказа – угрожают.

"На прошлой неделе в школе фиксировалось присутствие людей в гражданской одежде, которых местные жители идентифицируют как сотрудников ФСБ. Они проводили "воспитательные беседы", оказывали давление на педагогов и требовали передавать информацию о настроениях среди родителей", – говорят в "АТЕШ".

То же самое, по словам собеседников OBOZ.UA на оккупированной части Запорожской и Херсонской областей, происходит и там.

Как видим, любой украинец в оккупации может внезапно оказаться "диверсантом" или "шпионом", даже если не имеет к этому никакого отношения. Но страх даже перед малейшим сопротивлением приводит российских захватчиков к новым и новым виткам террора.