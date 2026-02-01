Только недавно переехали: стали известны детали о погибших от атаки армии РФ в Днепре

Стали известны трагические подробности гибели мирных жителей в результате ночной атаки российской армии по Днепру. Вражеский удар разрушил жилой дом, в котором погибли мужчина и женщина.

Как выяснилось, супруги только недавно переехали в этот дом. Об этом сообщает местный Telegram-канал.

Люди только обустроились на новом месте и не успели полноценно обжиться, а дом уже уничтожен ударом. Он получил критические повреждения, в результате чего люди погибли на месте.

Сейчас в городе продолжаются работы по ликвидации последствий атаки. К помощи пострадавшим присоединились гуманитарные организации, которые обеспечили жителей поврежденных домов необходимыми строительными материалами, в частности пленкой и досками для временного укрытия жилья.

Городские власти напоминают, что владельцы разрушенного или искореженного жилья могут подать заявку на получение компенсации через государственную программу "еВідновлення". Прием обращений продолжается, данные о масштабах разрушений уточняются.

Напомним, в ночь на 1 февраля российские войска атаковали Днепр. В результате попадания вражеского БпЛА в жилой дом вспыхнул пожар. Также захватчики вечером и ночью обстреливали Никопольский район. По населенным пунктам они били из артиллерии и запускали FPV-дроны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Запорожье 1 февраля прогремели взрывы во время очередной атаки со стороны российских войск. Удар пришелся на роддом, в результате чего пострадали шесть человек.

