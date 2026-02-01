В Днепре из-за попадания БПЛА в жилой дом погибли два человека. Фото

В ночь на 1 февраля российские войска атаковали Днепр. В результате попадания вражеского БпЛА в жилой дом вспыхнул пожар.

Погибли два человека. О последствиях вражеского террора рассказал начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Последствия вражеских ударов по Днепру и области

Чиновник рассказал, что россияне атаковали ночью дронами Днепр. Есть жертвы.

"В Днепре из-за попадания вражеского БпЛА погибли два человека: женщина и мужчина. Искренние соболезнования родным и близким. Атака произошла ночью. Возник пожар, разрушен частный дом, еще два – повреждены. Изуродована также легковая машина", – перечислил известные по состоянию на 07:30 последствия вражеского террора начальник ОВА.

Также захватчики вечером и ночью обстреливали Никопольский район. По населенным пунктам они били из артиллерии и запускали FPV-дроны.

В частности, под вражескими ударами находились райцентр и Марганецкая громада .

"Разбиты два многоквартирных дома и четыре частных, хозяйственная постройка, кафе, несколько магазинов, авто. Задело газопровод и линию электропередач", – отметил Ганжа.

Кроме того, глава Днепропетровской ОВА добавил: согласно уточненным данным, в результате артобстрела врага накануне днем в Покровской громаде было разрушено на один частный дом и одну хозяйственную постройку, чем было известно ранее.

Как писал OBOZ.UA, накануне, 31 января оккупанты среди дня ударили по Херсону. В результате вражеских атак пострадали по меньшей мере четыре человека.

Также сообщалось, что войска РФ атаковали дроном авто коммунальщиков возле Славянска. Одного из сотрудников КП "Вода Донбасса" россияне убили. Двое его коллег получили ранения.

Коммунальщики возвращались после ремонта инфраструктурного объекта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!