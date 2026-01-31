Войска РФ атаковали дроном авто коммунальщиков возле Славянска: есть погибший и раненые. Фото

Днем в пятницу, 30 января, возле Славянска Донецкой области российские оккупанты атаковали дроном авто коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса", на котором работники возвращались после ремонтных работ на инфраструктурном объекте. Один коммунальщик погиб, еще двое ранены.

Для удара россияне использовали дрон на оптоволокне. Об этом "Суспільне Донбас" сообщил генеральный директор КП "Компания "Вода Донбасса" Игорь Новак.

"Они возвращались как раз после ремонта на участке вблизи Славянска. И по дороге в их машину ударил российский дрон на оптоволокне. Один наш сотрудник мгновенно погиб, двое других получили незначительные травмы", – сказал он.

Погибшего и раненых с места удара помогли эвакуировать работники скорой помощи.

"Стоит поблагодарить нашу "скорую". Потому что ребята приехали вместе с нами, не испугались. Мы не знали, жив ли наш сотрудник. Нам сказали, что он тяжелый. Так они приехали вместе с нами, отвезли погибшего в морг, а ребят в больницу", – рассказал Новак.

Мужчина, которого убили оккупанты, работал в Славянском РПУ КП "Компания "вода Донбасса" слесарем аварийно-ремонтной восстановительной бригады. У него осталась жена, которая тоже работает на предприятии в водной лаборатории, и двое взрослых детей.

Это уже не первый случай, когда сотрудники областного коммунального предприятия попадают под атаки российских дронов.

"Один наш сотрудник ехал на работу, в него тоже ударил дрон рядом. Слава Богу, он остался жив, только машина была повреждена. У некоторых работников также были повреждены машины, у кого-то она сгорела, у кого-то просто повреждена, но главное что люди живы", – отметил гендиректор.

КП "Компания "Вода Донбасса" – единственное предприятие, которое обеспечивает водой Донецкую область. С начала полномасштабного вторжения из-за российских обстрелов погибли 13 его работников, семеро из них – в 2025 году.

"Но несмотря на опасность и атаки российских дронов наши работники выходят на работу, ремонтируют. Потому что на этом предприятии держится водоснабжение той частички Донецкой области, которая осталась. Если люди сейчас не придут на работу, то не будет ни воды, ни тепла в этих городах", – сказал Игорь Новак.

Как сообщал OBOZ.UA, рано утром 27 января россияне атаковали Славянск Донецкой области. Один из КАБов попал в частный дом, где жила семья преподавательницы Славянского энергостроительного колледжа Виктории Коростелевой. Женщина и ее муж Михаил погибли, чудом выжил их 20-летний сын Владислав.

