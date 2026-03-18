Силы обороны поразили авиастроительный завод в России, повреждены самолеты – Генштаб

Украинская армия снова атаковала территорию России. Удар пришелся по инфраструктуре авиастроительного завода "Авиастар" в районе Ульяновска.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ. Предприятие входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации "Ростех".

Что известно

Как пояснили в Генштабе, завод обеспечивает производство военно-транспортных самолетов Ил-76, самолетов-заправщиковИл-78 и обслуживает тяжелые военно-транспортные самолеты Ан-124 "Руслан".

По предварительной информации, было поражено климатическое укрытие и места стоянки самолетов различных моделей.

"Часть воздушных судов на территории предприятия получила повреждения различной степени. Масштабы нанесенного ущерба уточняются", – говорится в сообщении.

