Поражен ЗРК в Брянской области и не только: в Генштабе рассказали о результате атак на врага. Видео

Силы обороны Украины нанесли серии ударов по важным военным объектам российских войск. Поражения произошли 16 марта и в ночь на 17 марта в разных районах, включая временно оккупированные территории.

В Генеральном штабе сообщили об уничтожении техники, логистики и пунктов управления противника. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, в частности был поражен зенитный ракетный комплекс "ТОР-М2У" в районе Клинцов Брянской области РФ.

Также под удар попал район сосредоточения ракетного дивизиона 15 отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота РФ, которая имеет на вооружении береговой ракетный комплекс "Бастион". Этот объект расположен вблизи Верхнекурганного во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, украинские подразделения поразили узел связи противника в районе Мангуша на временно оккупированной территории Донецкой области.

Среди объектов военной логистики зафиксировано поражение склада горюче-смазочных материалов в Мелитополе, а также складов боеприпасов в районах Степного и Терпень на временно оккупированной части Запорожской области.

Также под удар попал учебно-тренировочный центр беспилотников в районе Генической Горки на временно оккупированной территории Херсонской области.

Отдельно сообщается о поражении пунктов управления беспилотными летательными аппаратами противника в районах Гуляйполя и Обратного Запорожской области. Кроме этого, нанесен удар по району сосредоточения живой силы врага вблизи Часового Яра в Донецкой области.

Сейчас масштабы потерь и нанесенного ущерба уточняются.

Напомним, в сети обнародовали видео уничтожения российского патрульного катера "Раптор". По предварительной информации, вражеское судно было атаковано во временно оккупированном Крыму.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские войска продолжают уничтожать технику российской армии на временно оккупированных территориях. Существенное поражение по вражеским целям ВСУ нанесли в Запорожской области. Защитники уничтожили два склада – с дронами и другим материально-техническим обеспечением.

