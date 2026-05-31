'Только давление сработает на мир': Зеленский отреагировал на удар РФ по Днепру. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на дроновую атаку по Днепру в результате чего былоуничтожено складское здание "Новой почты". Глава государства призвал поддержать Украину и давить на Россию.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По словам президента, в результате атаки никто не пострадал.

"Все эти удары надо остановить. Нужна лишь достаточная поддержка нашей защиты и продолжение давления на Россию. Наши дальнобойные санкции, санкции от партнеров, все формы политического и экономического давления на Россию должны сработать, чтобы можно было достичь реальной безопасности. Только давление сработает на мир", – говорит глава государства.

Что известно об ударе по Днепру

В воскресенье, 31 мая, российская армия атаковала Днепр дронами-камикадзе. В результате атаки загорелся склад "Новой почты" и припаркованные рядом автомобили.

"Подробная информация о состоянии груза будет установлена после полной ликвидации последствий попадания. Резервные схемы введены, логистика перестроена. Задержек доставки не ожидается", – прокомментировали инцидент в пресс-службе "Новой почты", и добавили, что клиентам будет компенсирована объявленная стоимость всех уничтоженных отправлений.

Напомним, российская армия в ночь на 31 мая атаковала дронами Черниговскую область. Под удар попало предприятие в Корюковском районе: там вспыхнул пожар на автостоянке, огонь уничтожил грузовики. На месте удара спасатели обнаружили тело мужчины.

Также оккупанты уничтожили здание вокзала в Шостке на Сумщине. По нему фиксировались прямые попадания.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне россияне атаковали железную дорогу в Запорожье: в результате вражеских ударов погиб машинист тепловоза. А из-за обстрелов областного центра 30 мая повреждены дома, погиб мужчина.

