В субботу днем, 30 мая, российские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Запорожье. Целью оккупантов стал электровоз и тепловоз.

В результате атаки погиб машинист, также известно о двух пострадавших. Об этом сообщили Министерство развития общин и территорий Украины и "Укрзализныця".

Террор россиян продолжается

Российская оккупационная армия продолжает бить беспилотниками по гражданской железнодорожной инфраструктуре. Очередная атака произошла сегодня около полудня.

"Террористы атаковали железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Запорожье. В результате удара повреждены электровоз и тепловоз", – говорится в сообщении.

Также из-за действий РФ погиб машинист, еще двое работников получили травмы. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

В "Укрзализныце" отметили, что компания окажет всю необходимую поддержку и помощь семье погибшего работника, а также железнодорожникам, которые пострадали.

"Россия в очередной раз демонстрирует, что ее целями являются гражданская инфраструктура и люди, которые обеспечивают работу транспорта и экономики страны", – отмечается в сообщении.

Напомним, в начале мая российские войска атаковали пассажирский поезд на Николаевщине. В результате удара были повреждены локомотив и два вагона-прикрытия, зато люди не пострадали – все находились в безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, за все время полномасштабного вторжения железная дорога была атакована около 5 тыс. раз, а 10% всех атак было осуществлено в течение последних нескольких месяцев. В результате было повреждено значительное количество локомотивов, пассажирских вагонов и вокзалов. Хуже – то, что пораженный вагон становится ловушкой: металл быстро гнется, начинается пожар и выделяются химические вещества.

