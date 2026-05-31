Россия ночью атаковала дронами Черниговскую область: вспыхнул пожар, погиб человек. Фото

Российские оккупанты в ночь на 31 мая атаковали дронами Черниговскую область. Под удар попало предприятие в Корюковском районе: там вспыхнул пожар на автостоянке, огонь уничтожил грузовики.

На месте удара спасатели обнаружили тело мужчины. Об этом утром в воскресенье рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Что известно

Этой ночью российские войска атаковали "Шахедами" одно из предприятий в Корюковском районе.

"В результате удара возник пожар на автостоянке. Огнем уничтожено 7 грузовых автомобилей", – указано в сообщении ГСЧС.

К сожалению, не обошлось без жертв. Во время ликвидации последствий атаки спасатели обнаружили на месте удара тело погибшего – это 58-летний мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне россияне атаковали железную дорогу на Запорожье: в результате вражеских ударов погиб машинист тепловоза. А из-за обстрелов областного центра 30 мая повреждены дома, погиб мужчина.

Также оккупанты уничтожили здание вокзала в Шостке на Сумщине. По нему фиксировались прямые попадания.

