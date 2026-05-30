Оккупанты ударили по Запорожью: повреждены дома, погиб мужчина. Фото

30 мая утром российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате обстрела погиб человек, еще несколько человек ранены.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров. Из-за российской атаки повреждены жилые дома и предприятия.

Что известно

в 8 утра Иван Федоров сообщил, что российские захватчики атаковали промышленную инфраструктуру города, в результате чего ранен мужчина 40 лет, его состояние тяжелое. Медики оказывают ему помощь.

"Пострадавший – мужчина 40-ка лет. Состояние тяжелое. Медики оказывают всю необходимую помощь", – написал Иван Федоров.

Позже он отметил, что россияне продолжают атаковать область, и ранения получил еще один человек.

Повреждения получили предприятие и дома, расположенные рядом, а также припаркованные рядом автомобили.

Позже начальник Запорожской ОГА отметил о том, что один из мужчин, которые получили ранения в результате российской атаки на Запорожье, умер.

"Мужчина был смертельно ранен из-за удара россиян по областному центру", – говорится в сообщении.

Впоследствии отметили, что медицинская помощь понадобилась еще одному мужчине, который получил ранения. Ему 24 года.

Между тем в городе и области сохраняласьугроза применения управляемых авиационных бомб.

Под атакой врага оказался жилой дом, он получил повреждения, возник пожар.

"Есть разрушения, возник пожар: в результате вражеской атаки поврежден жилой дом. На месте уже работают экстренные службы", – говорится в сообщении.

