Были прямые попадания: оккупанты уничтожили здание вокзала в Шостке на Сумщине. Фото

В ночь на 30 мая военные российской армии нанесли удар по Шостке, Сумской области. Целью оккупационных войск стал местный вокзал и инфраструктура железнодорожной станции.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщили глава Сумской ОГА Олег Григоров и "Укрзализныця".

РФ ударила по типичному "центру принятия решений"

По информации чиновника, ночью захватчики направили несколько десятков дронов на здание вокзала. Из-за прямых попаданий объект был уничтожен.

"К счастью, жертв среди работников и пассажиров нет: во время атаки люди находились в укрытиях", – говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" добавили, что россияне атаковали "типичный "центр принятия решений", из которого ежедневно сотни людей на Сумщине ехали по своим гражданским делам".

Сейчас железнодорожники ликвидируют последствия вражеского обстрела и восстанавливают поврежденную инфраструктуру.

Утренние рейсы в регионе выполняются по графику, однако возможны оперативные изменения в движении отдельных пригородных маршрутов.

Напомним, 30 мая утром российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате обстрела погиб человек, еще несколько человек ранены. Повреждения получили предприятие и дома, расположенные рядом, а также припаркованные рядом автомобили.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в ночь на 30 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину, применив 297 средств воздушного нападения. Среди них – одна баллистическая и шесть крылатых ракет, а также 290 дронов различных типов. Силы ПВО обезвредили 284 цели.

