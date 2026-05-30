Россия атаковала Украину 7 ракетами и 290 дронами: силы ПВО обезвредили 284 цели

В ночь на 30 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 297 средств воздушного нападения: одну баллистическую и шесть крылатых ракет, а также 290 дронов различных типов. Силы ПВО обезвредили 284 цели, в частности, пять ракет.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно о ходе атаки

Начиная с 18:00 29 мая, в течение ночи и утром противник атаковал украинские города и села баллистической ракетой "Искандер-М" из Брянской области РФ, шестью крылатыми ракетами Х-101 из Вологодской области РФ, а также 290 БпЛА – ударными, типа "Шахед" (в том числе реактивными), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений российских Брянска, Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 284 цели – пять ракет Х-101 и 279 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге, в центре и на востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение обломков на 10-ти. Кроме того, две вражеские ракеты (крылатая и баллистическая) не достигли целей, информация по ним уточняется, добавили в ПС.

На момент публикации сводки атака продолжалась, в воздушном пространстве Украины оставались вражеские беспилотники.

Последствия российского террора

Утром россияне атаковали промышленную инфраструктуру города Запорожье.

"Предварительно, один человек ранен", – написал около 8 часов утра начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Пострадал 40-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

В 08:21 Федоров сообщил, что "россияне продолжают атаковать область".

"В результате удара еще один человек получил ранения", – рассказал чиновник.

В результате вражеских ударов повреждены здания предприятий, а также жилые дома, расположенные рядом, добавил он.

"К сожалению, умер один из пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Мужчина был смертельно ранен из-за удара россиян по областному центру", – сообщил Федоров после 9 часов утра.

На Сумщине ночью россияне в очередной раз массированно атаковали дронами Шосткинскую громаду. Часть вражеских беспилотников удалось уничтожить, однако есть и попадания.

"Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших. Есть разрушения и повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые и нежилые здания, административные помещения, транспорт. С ночи продолжается ликвидация последствий атаки. На местах работают все необходимые службы. Людям оказывается необходимая помощь. Масштабы нанесенных повреждений уточняются", – рассказал утром начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

Над Черкасской областью накануне силы ПВО уничтожили пять вражеских дронов.

"Прошло без пострадавших. Вреда от падения обломков тоже не фиксировали", – рассказал начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

А на Днепропетровщине россияне 15 раз атаковали четыре района области беспилотниками, рассказал начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В Зеленодольской громаде Криворожского района возникли пожары. Повреждена инфраструктура.

На Никопольщине под ударом были Никополь, Марганецкая и Червоногригорьевская громады. Разбиты солнечные панели.

В Павлоградском районе атакована Троицкая громада.

На Синельниковщине пострадала Петропавловская громада. Изуродованное предприятие.

Везде – без пострадавших.

Над областью защитники сбили 13 вражеских БпЛА.

