Россия атаковала Украину крылатыми ракетам среди белого дня, под ударом был центральный регион: все подробности

Россия вечером 29 мая начала новую ракетную атаку по территории Украины. Воздушные Силы ВСУ сообщили о запуске крылатых ракет в направлении западных областей в момент, когда стратегические бомбардировщики Ту-95МС перелетали с аэродрома Энгельс на Оленью.

Воздушная тревога начала распространяться сразу после сообщений военных об угрозе. В Воздушных Силах уточнили, что ракеты зашли с севера вместе с другими типами воздушных целей. Также военные призвали украинцев немедленно пройти в укрытие из-за опасности ударов.

По состоянию на 20:00 крылатые ракеты фиксировали на юге Киевской области в направлении Винницкой области. Часть целей маневрировала вблизи границы Киевской и Винницкой областей.

Отдельно сообщалось о ракетах на юго-западе Киевщины, которые меняли курс в направлении северо-востока. Из-за таких маневров воздушная обстановка оставалась напряженной сразу в нескольких регионах.

Что известно сейчас

Информация о последствиях атаки на момент публикации официально не поступала. Воздушные силы продолжали отслеживать движение ракет и обновлять данные по их курсам.

Запуск ракет состоялся примерно в 18:00. Именно в это время стратегические бомбардировщики Ту-95МС находились в воздухе во время перелета между российскими аэродромами. Но уже через несколько минут мониторинговые ресурсы и военные сообщили о движении крылатых ракет в сторону Украины.

По состоянию на 20:10 в Украине начали объявлять отбой воздушной тревоги. В районе Белой Церкви Киевской области местные жители слышали взрывы – вероятно, там работали силы и средства противовоздушной обороны по крылатым ракетам.

Предварительно, воздушные цели были уничтожены. Но пока официального подтверждения по всем ракетам не поступало.

В то же время мониторинговые каналы предупреждают о высокой вероятности новой массированной атаки уже ночью. Украинцев призывают не игнорировать сигналы тревоги и быть готовыми оперативно пройти в укрытие.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский 26 мая направил Трампу и Конгрессу срочное письмо с просьбой помощи по поставкам боеприпасов для противовоздушной обороны. В письме украинский лидер раскрыл подробности воздушного удара страны-агрессора России по Украине 24 мая и, в частности, уточнил, что российские захватчики в те сутки запустили две ракеты "Орешник".

Именно это письмо и было направлено одновременно Белому дому и американским законодателям.

