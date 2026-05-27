'Орешников' было два: Зеленский раскрыл Трампу детали удара РФ по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский направил президенту США Дональду Трампу и Конгрессу срочное письмо с просьбой помощи по поставкам боеприпасов для противовоздушной обороны. В письме украинский лидер раскрыл подробности воздушного удара страны-агрессора России по Украине 24 мая и, в частности, уточнил, что российские захватчики в те сутки запустили две ракеты "Орешник".

Датированное 26 мая письмо обнародовал политический аналитик CNN и Axios Барак Равид. В свою очередь советник президента Дмитрий Литвин подтвердил, что письмо было направлено одновременно Белому дому и американским законодателям.

Письмо Зеленского

В письме украинский президент отметил, что в ночь на 24 мая Россия нанесла "особенно жестокий массированный удар" по Украине – российские агрессоры применили 54 крылатые, 30 баллистических, три гиперзвуковые ракеты "Циркон" и две воздушно-баллистические ракеты "Кинжал".

"Россия также запустила баллистические ракеты средней дальности "Орешник". Одна из них попала в Киевской области, а другая, по имеющимся данным, упала на временно оккупированной территории в Донецкой области Украины", – отметил в письме Владимир Зеленский.

Также он добавил о применении около 600 ударных дронов, в частности "Шахедов", которые Иран использует против стран Персидского залива.

Почему это важно

"Это выходит за пределы Украины. Это важный урок для безопасности всего евроатлантического сообщества и для союзников Америки по всему миру, которые однажды могут столкнуться с угрозами со стороны партнеров и прокси-сил России", – подчеркнул президент Украины.

В этом контексте глава государства упомянул об углублении дефицита систем противовоздушной обороны в Украине. По словам Владимира Зеленского, сегодня наше государство в вопросе защиты от российских баллистических ракет "полагается почти исключительно на США".

Удар по Киевщине 24 мая

Напомним, во время массированной атаки оккупантов в ночь на 24 мая основной удар принял на себя Киев. Последствия фиксировались во всех районах города, состоялись прилеты в жилые дома. Из-за этого преступления погибли три человека.

Практически сразу стало известно, что во время массированной комбинированной атаки 24 мая Россия задействовала баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Удар этой ракеты зафиксирован в районе Белой Церкви.

В целом этот террористический обстрел обошелся врагу в около 361,2 млн долларов.

